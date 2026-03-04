Notarzt-Stützpunkt: Rotes Kreuz zerreißt Gutachten

Notarzteinsätze dreimal so hoch

Abgesehen davon, dass nie Kontakt mit dem Roten Kreuz aufgenommen worden sei, sieht Bezirksstellenleiter Otto Marl „schwere Mängel“, in einigen Punkten lasse man die „gebotene gutachterliche Sorgfalt“ vermissen. So sei die im Gutachten erwähnte Zahl an Notarzteinsätzen (877 in acht Jahren) in der Realität dreimal so hoch.