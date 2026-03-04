Vorteilswelt
„Schwere Mängel“

Notarzt-Stützpunkt: Rotes Kreuz zerreißt Gutachten

Steiermark
04.03.2026 16:50
Es gibt wieder etwas Hoffnung für den Notarzt-Stützpunkt in der Region Eisenstraße.
Es gibt wieder etwas Hoffnung für den Notarzt-Stützpunkt in der Region Eisenstraße.(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Porträt von Barbara Winkler
Von Jakob Traby und Barbara Winkler

Eigentlich hätte am Mittwoch die endgültige Absage für einen Notarztstützpunkt in der Region Eisenstraße erfolgen soll. Doch die (politische) Entscheidung wurde vertagt. Ausschlaggebend war ein 51-seitiges Schreiben des Roten Kreuz Liezen. 

Eigentlich hätten am Mittwoch im Landtags-Unterausschuss des Landtags die Würfel fallen sollen: Es kommt kein Notarzt-Stützpunkt in der entlegenen, dünn besiedelten Region steirische Eisenstraße, trotz jahrelanger Forderungen und vorgelegter Konzepte.

Doch zwei Tage vor der Sitzung schickte das Rote Kreuz Liezen eine 51-seitige Stellungnahme an FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und alle fünf Landtagsklubs. Darin wird jenes Gutachten von drei Fachärzten zerrissen, die sich im Dezember gegen die Errichtung eines Notarzt-Stützpunkts aussprachen.

Der Ausseer Ex-Bürgermeister Otto Marl ist Vizepräsident beim steirischen Roten Kreuz.
Der Ausseer Ex-Bürgermeister Otto Marl ist Vizepräsident beim steirischen Roten Kreuz.(Bild: Rotes Kreuz/Lucas Kundigraber)

Notarzteinsätze dreimal so hoch
Abgesehen davon, dass nie Kontakt mit dem Roten Kreuz aufgenommen worden sei, sieht Bezirksstellenleiter Otto Marl „schwere Mängel“, in einigen Punkten lasse man die „gebotene gutachterliche Sorgfalt“ vermissen. So sei die im Gutachten erwähnte Zahl an Notarzteinsätzen (877 in acht Jahren) in der Realität dreimal so hoch.

Festgehalten wird weiters, dass das Rote Kreuz Liezen ein Team von Fachärzten hätte, welches für den Betrieb eines Notarztsystems bereitstehen würde. Die Fachärzte empfehlen ja als Alternative ein verstärktes First-Responder-System und die Ermöglichung von Rettungsflügen auch bei schlechtem Wetter, ein Vorstoß, den auch Landes- und Bundespolitiker verfolgen.

Lesen Sie auch:
Fällt die Flugrettung in der Region Eisenstraße wetterbedingt aus – was gerade jetzt regelmäßig ...
ÖVP erteilt Abfuhr
Nach Todesfall: Clinch um neuen Notarztstützpunkt
31.01.2026
Krone Plus Logo
Flugrettungs-Boss
„Steirische Eisenstraße ist eine fordernde Region“
12.12.2025
Heikle Entscheidung
Notarztstützpunkt: Gutachten sorgt für Zündstoff
10.12.2025

Nun werden sowohl Vertreter der Gutachter als auch des Roten Kreuzes in den nächsten Termin des Unterausschusses geladen. Die Entscheidung ist also vertagt.

