Notarzt-Stützpunkt: Rotes Kreuz zerreißt Gutachten

Eigentlich hätte am Mittwoch die endgültige Absage für einen Notarztstützpunkt in der Region Eisenstraße erfolgen soll. Doch die (politische) Entscheidung wurde vertagt. Ausschlaggebend war ein 51-seitiges Schreiben des Roten Kreuz Liezen.
Eigentlich hätten am Mittwoch im Landtags-Unterausschuss des Landtags die Würfel fallen sollen: Es kommt kein Notarzt-Stützpunkt in der entlegenen, dünn besiedelten Region steirische Eisenstraße, trotz jahrelanger Forderungen und vorgelegter Konzepte.
Doch zwei Tage vor der Sitzung schickte das Rote Kreuz Liezen eine 51-seitige Stellungnahme an FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und alle fünf Landtagsklubs. Darin wird jenes Gutachten von drei Fachärzten zerrissen, die sich im Dezember gegen die Errichtung eines Notarzt-Stützpunkts aussprachen.
Notarzteinsätze dreimal so hoch
Abgesehen davon, dass nie Kontakt mit dem Roten Kreuz aufgenommen worden sei, sieht Bezirksstellenleiter Otto Marl „schwere Mängel“, in einigen Punkten lasse man die „gebotene gutachterliche Sorgfalt“ vermissen. So sei die im Gutachten erwähnte Zahl an Notarzteinsätzen (877 in acht Jahren) in der Realität dreimal so hoch.
Festgehalten wird weiters, dass das Rote Kreuz Liezen ein Team von Fachärzten hätte, welches für den Betrieb eines Notarztsystems bereitstehen würde. Die Fachärzte empfehlen ja als Alternative ein verstärktes First-Responder-System und die Ermöglichung von Rettungsflügen auch bei schlechtem Wetter, ein Vorstoß, den auch Landes- und Bundespolitiker verfolgen.
Nun werden sowohl Vertreter der Gutachter als auch des Roten Kreuzes in den nächsten Termin des Unterausschusses geladen. Die Entscheidung ist also vertagt.
