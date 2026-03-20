Fan-Liebling Heikkinen kehrt zu Rapid zurück

Der Deal ist perfekt! Rapid holt Markus Heikkinen zurück nach Hütteldorf. Der ehemalige finnische Nationalspieler verstärkt das Scouting-Team der Grün-Weißen.
Insgesamt sechs Saisonen lang schnürte der 62-fache finnische Teamspieler seine Schuhe für den SK Rapid und bestritt dabei 217 Pflichtspiele. In der Spielzeit 2007/08 war der defensive Mittelfeldspieler einer der Leistungsträger beim Gewinn der 32. Österreichischen Meisterschaft.
Sportdirektor bei Oulu
Nach dem Ende seiner Profikarriere übernahm Markus Heikkinen den Sportdirektoren Posten beim finnischen Erstligisten AC Oulu, wo er von 2017 bis Herbst 2025 tätig war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.