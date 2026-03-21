„Eine der schönsten Sachen in meinem Leben“

Nach dem Match am 10. August 2025 gegen Wolfsberg verschwand Johannes Handl aus gesundheitlichen Gründen aus der Startelf der Austria. Der schlimme erste Verdacht (Lymphknotenkrebs) bestätigte sich zum Glück nicht, die diagnostizierte Viruserkrankung stellte den Verteidiger trotzdem auf eine harte und monatelange Probe. Lerneffekt aus dem 2:5Nach bisher sechs Joker-Einsätzen im Frühjahr steht Handl nun vor seinem Comeback in der Startelf! Am Sonntag in Hartberg dürfte er für den gesperrten Tin Plavotic in die Anfangsformation aufrücken.