Pfleger ging mit Kreditkarte von Seniorin shoppen

Schamlos ausgenutzt wurde eine gesundheitlich beeinträchtigte Seniorin im Tiroler Außerfern: Ihr Pfleger soll deren Kreditkarte samt Code gestohlen haben und dann auf Shopping-Tour gegangen sein. Mehr als zehn Abbuchungen waren auf der Abrechnung verzeichnet. Der Sohn der 71-Jährigen erstattete schließlich Anzeige!
Der Sohn kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten seiner 71-jährigen Mutter, die auf einen Pfleger angewiesen ist. Als die Kreditkartenabrechnung ins Haus flatterte, bemerkte der Mann die Ungereimtheiten – und elf Abbuchungen in Gesamthöhe von über 1000 Euro.
Der Fall wurde bekannt, nachdem die Kreditkartenabrechnung an den Sohn des Opfers übermittelt worden war.
Die Polizei
Eine Anzeige bei der Polizei folgte. Im Verdacht steht der kroatische Pfleger der Pensionistin. Er soll die Kreditkarte samt Pin-Code gestohlen haben.
Pfleger zeigte sich geständig
Im Zuge der Ermittlungen wurde der Beschuldigte zur Rede gestellt. „Er zeigte sich geständig“, heißt es von der Exekutive. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.
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