Pfleger ging mit Kreditkarte von Seniorin shoppen

Schamlos ausgenutzt wurde eine gesundheitlich beeinträchtigte Seniorin im Tiroler Außerfern: Ihr Pfleger soll deren Kreditkarte samt Code gestohlen haben und dann auf Shopping-Tour gegangen sein. Mehr als zehn Abbuchungen waren auf der Abrechnung verzeichnet. Der Sohn der 71-Jährigen erstattete schließlich Anzeige!