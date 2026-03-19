Gleichenbergerbahn fährt ab dem 18. April wieder

Der im Volksmund als „Dschungelexpress“ bekannte Zug verkehrt auf einer elektrifizierten Regionalbahn durch dicht bewaldete Abschnitte, von Feldbach über Prädiberg bis Gnas sowie weiter über Maierdorf und Trautmannsdorf nach Bad Gleichenberg. Gerade in diesen Bereichen kam es durch umstürzende Bäume zu erheblichen Schäden: Auf einer Länge von insgesamt acht Kilometern wurden zahlreiche Oberleitungsmasten geknickt, Ausleger abgerissen sowie Isolatoren und die Fahrleitung beschädigt.