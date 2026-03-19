Gleichenbergerbahn fährt ab dem 18. April wieder

Im Februar sorgte Schneefall für Chaos in der Südoststeiermark und beschädigte auch die Infrastruktur der Gleichenbergerbahn stark. Der planmäßige Start des Bahnbetriebs mit 21. März musste verschoben werden – stattdessen fahren die Züge ab 18. April wieder los.
Der im Volksmund als „Dschungelexpress“ bekannte Zug verkehrt auf einer elektrifizierten Regionalbahn durch dicht bewaldete Abschnitte, von Feldbach über Prädiberg bis Gnas sowie weiter über Maierdorf und Trautmannsdorf nach Bad Gleichenberg. Gerade in diesen Bereichen kam es durch umstürzende Bäume zu erheblichen Schäden: Auf einer Länge von insgesamt acht Kilometern wurden zahlreiche Oberleitungsmasten geknickt, Ausleger abgerissen sowie Isolatoren und die Fahrleitung beschädigt.
Nach den Schneefällen wurde seitens der Steiermärkischen Landesbahnen mit der Erkundung der Strecke begonnen, um das Schadensausmaß zu erfassen. Seit Februar laufen die Instandsetzungsarbeiten auf Hochtouren. Zunächst stand die Freimachung der Gleise sowie die Entfernung der umgestürzten Bäume im Fokus.
Um den verspäteten Bahnbetrieb zu kompensieren, plant die Steiermarkbahn die heuer ausgefallenen zehn Verkehrstage nachzuholen. Ziel ist es, durch eine Ausweitung an Werktagen noch mehr Fahrgäste für die Gleichenberger Bahn zu gewinnen. In einem gemeinsamen Termin mit den Gemeinden Feldbach, Gnas und Bad Gleichenberg werden dazu Vorschläge und Wünsche aus der Region gesammelt und in die Fahrplangestaltung eingebunden.
Bis zur Wiederaufnahme des Bahnbetriebs werden Fahrgäste gebeten, auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen. Zur Verfügung stehen die Buslinie 416 (Feldbach – Bad Gleichenberg über Mühldorf) sowie im Gemeindegebiet von Bad Gleichenberg das Gasti-Anrufsammeltaxi für die Haltestellen Bad Gleichenberg, Trautmannsdorf und Hofstätten.
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