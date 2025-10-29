Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mittel gesichert

„Dschungelexpress“ fährt noch ein Jahr weiter

Steiermark
29.10.2025 15:17
Der „Dschungelexpress“ verkehrt noch bis zumindest Ende 2026.
Der „Dschungelexpress“ verkehrt noch bis zumindest Ende 2026.(Bild: Traby Jakob)

Jubel in der Südoststeiermark: Die Mittel für den Fortbestand der Gleichenberger Bahn sind vorerst gesichert. Für die Region rund um die Gemeinden Feldbach, Gnas und Bad Gleichenberg ist der „Dschungelexpress“ ein fixer Bestandteil. 

0 Kommentare

Das ewige Hin und Her mit dem „Dschungelexpress“ geht weiter: Nachdem die Bahnlinie von Feldbach bis Bad Gleichenberg bereits mehrmals vor dem Aus gestanden ist, Ende 2020 der reguläre Personenverkehr schließlich eingestellt wurde und die Gleichenberger Bahn seither nur noch wochenends und feiertags unterwegs ist, wurde am Mittwoch die Fortsetzung des Bahnbetriebs für ein weiteres Jahr bekannt gegeben.

Diese vorerst gute Nachricht sorgte vor allem bei den Menschen in der Region für Freude: „Der ,Dschungelexpress‘ zwischen Feldbach und Bad Gleichenberg ist in der Südoststeiermark eine Institution. Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass der Linienverkehr an Wochenenden und Feiertagen für ein weiteres Jahr gesichert ist“, sagte etwa Michael Wagner (FPÖ), Landtagsabgeordneter und Regionsvorsitzender.

Zukunft noch offen
Möglich macht das das mittelfristige Investitionsprogramm für Privatbahnen von Bund und Land: „Um den aktuell geführten Bahnbetrieb um vorerst einmal ein Jahr zu verlängern, sollen in der morgigen Regierungssitzung  174.900 Euro beschlossen werden“, verkündete Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ).

Zitat Icon

Um den Bahnbetrieb um vorerst ein Jahr zu verlängern, sollen in der Regierungssitzung 174.900 Euro beschlossen werden.

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ)

Bild: Jauschowetz Christian

Werner Hecking, der Geschäftsführer der Steiermarkbahn, betont: „Als Betreiber der Gleichenberger Bahn freuen wir uns, auch 2026 wieder unterwegs zu sein und viele Fahrgäste auf unseren Fahrten begrüßen zu dürfen.“

Lesen Sie auch:
Land prüft Konzept
Gleichenberger Bahn: Entscheidung rückt näher
11.04.2022

Im Schnitt waren zuletzt 142 Fahrgäste pro Betriebstag mit der Bahn, die teils mitten durch Wälder fährt, unterwegs. Bis Ende 2026 ist das weiterhin möglich. Wie es ab 2027 weitergeht, ist von laufenden Verhandlungen abhängig. Die für die Weiterführung notwendigen Infrastrukturmittel wurden von den Steiermärkischen Landesbahnen jedenfalls erneut eingemeldet.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
172.346 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
145.576 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.155 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf