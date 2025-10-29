„Dschungelexpress“ fährt noch ein Jahr weiter

Das ewige Hin und Her mit dem „Dschungelexpress“ geht weiter: Nachdem die Bahnlinie von Feldbach bis Bad Gleichenberg bereits mehrmals vor dem Aus gestanden ist, Ende 2020 der reguläre Personenverkehr schließlich eingestellt wurde und die Gleichenberger Bahn seither nur noch wochenends und feiertags unterwegs ist, wurde am Mittwoch die Fortsetzung des Bahnbetriebs für ein weiteres Jahr bekannt gegeben.