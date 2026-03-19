Pkw-Lenkerin (41) kollidierte mit Radfahrerin (60)

Eine 60-jährige Radfahrerin aus Österreich ist Donnerstagmittag im Osttiroler Lienz auf dem Fahrradstreifen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die 41-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Kosovo hatte beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Auto verloren, teilte die Polizei mit. Auslöser dafür war offenbar ein gesundheitliches Problem. Die 60-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin und ihre Mitfahrer blieben unverletzt.