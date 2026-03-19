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Frau schwer verletzt

Pkw-Lenkerin (41) kollidierte mit Radfahrerin (60)

Tirol
19.03.2026 19:22
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin hat offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme eine 60-Jährige auf dem Radfahrstreifen erfasst. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

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Eine 60-jährige Radfahrerin aus Österreich ist Donnerstagmittag im Osttiroler Lienz auf dem Fahrradstreifen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die 41-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Kosovo hatte beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Auto verloren, teilte die Polizei mit. Auslöser dafür war offenbar ein gesundheitliches Problem. Die 60-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin und ihre Mitfahrer blieben unverletzt.

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Beide Fahrzeuge erheblich beschädigt
Zu dem Unfall war es gegen 13.00 Uhr im Bereich einer Gemeindestraße gekommen, hieß es. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden erheblich beschädigt.

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