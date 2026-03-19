Pkw-Lenkerin (41) kollidierte mit Radfahrerin (60)

Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin hat offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme eine 60-Jährige auf dem Radfahrstreifen erfasst. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.
Eine 60-jährige Radfahrerin aus Österreich ist Donnerstagmittag im Osttiroler Lienz auf dem Fahrradstreifen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die 41-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Kosovo hatte beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Auto verloren, teilte die Polizei mit. Auslöser dafür war offenbar ein gesundheitliches Problem. Die 60-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin und ihre Mitfahrer blieben unverletzt.
Beide Fahrzeuge erheblich beschädigt
Zu dem Unfall war es gegen 13.00 Uhr im Bereich einer Gemeindestraße gekommen, hieß es. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden erheblich beschädigt.
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