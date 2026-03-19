Disastrous Start
Shock move at Aston Martin! New team principal on the way
That happened really fast! Aston Martin’s disastrous start to the season has consequences. Master strategist Adrian Newey is surprisingly stepping down from his role as team principal after just a few weeks. The new boss is reportedly coming from Audi—and is just as surprising...
According to “Motorsport-Total,” the position is now set to be taken over by none other than Audi’s team principal Jonathan Wheatley. The Brit, in turn, is leaving the Germans’ new F1 project after just ten months and returning to the UK.
The reason cited is the proximity to his old home. After all, Aston Martin’s headquarters in Silverstone are just 32 kilometers from Red Bull’s headquarters, where the Brit spent twenty years of his career. Additionally, he is said to be granted more decision-making authority at Aston Martin than he had alongside Audi CEO Mattia Binotto
Newey is back in charge of engineering
Newey, meanwhile, is taking a step back into Aston Martin’s engineering department. Reportedly, it was even the former mastermind of Red Bull who brought Wheatley into the picture as his successor.
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