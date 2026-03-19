Ist die Innenstadt tatsächlich besser als ihr Ruf?

„Die Situation hat sich verbessert“

Für den zuständigen SP-Stadtrat Thomas Gegenhuber ist das ein klares Signal: „Der Report belegt: Linz ist weiterhin ein attraktiver Standort für den Einzelhandel, der gleichzeitig Platz für neue Shops und Konzepte bietet.“ WKO-Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger ergänzt: „Die Situation hat sich tatsächlich verbessert. Gleichzeitig braucht die Innenstadt eine laufende Weiterentwicklung mit der richtigen Mischung aus Wirtschaft, Tourismus, Arbeiten und Wohnen.“ Genau hier setzt eine Personalie an, die Freitag offiziell sichtbar wird: Mit Jürgen Landerl-Brameshuber wird der neue Standortmanager, der seit Jahresbeginn im Amt ist, präsentiert.