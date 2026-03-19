Ist die Innenstadt tatsächlich besser als ihr Ruf?

Trotz Skepsis vieler Linzer zeigt der neue City Retail Report ein klares Bild: Die Innenstadt steht besser da als gedacht. Mit niedriger Leerstandsquote und starker Flächenstruktur bleibt sie ein attraktiver Handelsstandort. Gleichzeitig soll der neue Standortmanager, der Freitag erstmals vorgestellt wird, frische Impulse setzen.
Die Linzer Innenstadt hat ein Imageproblem – zumindest, wenn man die Linzer selbst fragt. Leerstände, wenig Frequenz, zu viel Onlinehandel: Das Bauchgefühl vieler ist skeptisch. „Früher gab es weit weniger Leerstände“, heißt es oft. Doch während die subjektive Wahrnehmung eine andere Sprache spricht, zeichnen die aktuellen Zahlen ein überraschend stabiles Bild.
Leichter Rückgang bei Leerständen
Der gestern veröffentlichte City-Retail-Report Österreich 2025/26 von Standort+Markt zeigt: Die Leerstandsquote liegt aktuell bei 2,8 Prozent – ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (3%) und vor allem deutlich unter dem Durchschnitt der österreichischen Hauptstädte (4,8%).
„Die Situation hat sich verbessert“
Für den zuständigen SP-Stadtrat Thomas Gegenhuber ist das ein klares Signal: „Der Report belegt: Linz ist weiterhin ein attraktiver Standort für den Einzelhandel, der gleichzeitig Platz für neue Shops und Konzepte bietet.“ WKO-Bezirksstellenobmann Klaus Schobesberger ergänzt: „Die Situation hat sich tatsächlich verbessert. Gleichzeitig braucht die Innenstadt eine laufende Weiterentwicklung mit der richtigen Mischung aus Wirtschaft, Tourismus, Arbeiten und Wohnen.“ Genau hier setzt eine Personalie an, die Freitag offiziell sichtbar wird: Mit Jürgen Landerl-Brameshuber wird der neue Standortmanager, der seit Jahresbeginn im Amt ist, präsentiert.
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