Dass bei den Maxglanern kürzlich sowohl Trainer Christian Schaider als auch Sportboss Roland Kirchler ihren Vertrag verlängert haben, findet der Defensivspezialist super: „Das ist ein gutes Zeichen für den ganzen Verein.“ Auch er kann sich einen Verbleib bei den Violetten vorstellen. „Was gibt es geileres, als als Salzburger hier zu spielen? Die Fans machen wirklich viel aus. Auch die Gegner freuen sich auf Duelle mit uns, weil sie wissen, dass im Stadion immer was los ist. Das ist in der 2. Liga nicht überall so“, weiß Aigner.