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2. Liga

„Ein gutes Zeichen für den ganzen Verein“

Salzburg
19.03.2026 21:00
Sebastian Aigner (li.) und die Austria haben einen Lauf.
Sebastian Aigner (li.) und die Austria haben einen Lauf.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Kolland
Von Philip Kirchtag und Christoph Kolland

In der 2. Liga sind am Freitag beide Salzburger Teams gefordert. Während die Austria bei St. Pölten den dritten Sieg in Folge einfahren will, hofft Liefering nach der 0:2-Niederlage gegen Hertha Wels zurück in die Erfolgsspur zu finden.

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Mit einer breiten Brust wird die Austria in der 2. Liga am Freitag (18) bei St. Pölten antreten. „Der Derbysieg gibt uns natürlich Selbstvertrauen“, spricht Sebastian Aigner den letztwöchigen 2:0-Erfolg über Liefering an. In Niederösterreich soll der dritte Dreier in Folge her. „Wir sind gut drauf. Wichtig ist, dass wir hinten wieder so kompakt stehen. Dann können wir vorne mit Sicherheit Nadelstiche setzen“, ist der 25-Jährige überzeugt.

Dass bei den Maxglanern kürzlich sowohl Trainer Christian Schaider als auch Sportboss Roland Kirchler ihren Vertrag verlängert haben, findet der Defensivspezialist super: „Das ist ein gutes Zeichen für den ganzen Verein.“ Auch er kann sich einen Verbleib bei den Violetten vorstellen. „Was gibt es geileres, als als Salzburger hier zu spielen? Die Fans machen wirklich viel aus. Auch die Gegner freuen sich auf Duelle mit uns, weil sie wissen, dass im Stadion immer was los ist. Das ist in der 2. Liga nicht überall so“, weiß Aigner.

Kirchler (li.) und Schaider bleiben bei der Austria.
Kirchler (li.) und Schaider bleiben bei der Austria.(Bild: Andreas Tröster)

„Bisschen motivierter“
Indes will Liefering nach der Derbyniederlage ebenfalls am Freitag (18) gegen Hertha Wels wieder auf die Siegesstraße zurück. Bei den Oberösterreichern steht seit Jänner mit Tolgahan Sahin ein Ex-Bulle im Kader, der sieben Jahre in unterschiedlichsten Altersklassen in Salzburg war und 63 Spiele für Liefering absolviert hat. „Die Rückkehr ist besonders für mich. Man hat natürlich in jedem Spiel 100 Prozent Motivation, aber gegen sie bin ich noch ein bisschen motivierter“, erklärt der Mittelfeldspieler.

Kehrt mit Wels heute nach Salzburg zurück: Tolgahan Sahin.
Kehrt mit Wels heute nach Salzburg zurück: Tolgahan Sahin.(Bild: GEPA)

Ein Kreuzbandriss setzte ihn 2023/24 komplett außer Gefecht. „Man fragt sicher immer, was ohne die Verletzung gewesen wäre“, denkt Sahin zurück. „Aber der Verein hat sich top um mich gekümmert!“

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2. Liga, am Freitag spielen: St. Pölten – Austria Salzburg, FC Liefering – Hertha Wels, Austria Klagenfurt – Vienna, Admira – Rapid II (alle 18), FAC – Austria Lustenau (20.30).

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