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Hoffenheim will Leipzig im „Unbeliebtico“ abhängen

Deutsche Bundesliga
19.03.2026 15:15
Hoffenheim-Coach Christian Ilzer
Hoffenheim-Coach Christian Ilzer(Bild: AFP/DANIEL ROLAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die TSG Hoffenheim will in Leipzig auf Champions-League-Kurs bleiben und einen direkten Konkurrenten abhängen. Drei Punkte liegt das Überraschungsteam von Christian Ilzer in der deutschen Fußball-Bundesliga vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) vor den Sachsen, für die die Teilnahme an der Königsklasse das große Ziel ist. In Deutschland wurde das Duell ob des überschaubaren nationalen Beliebtheitsgrades der beiden Teams bereits als „Unbeliebtico“ tituliert.

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  Ilzer kann darüber schmunzeln. Der Steirer hat mit Hoffenheim in dieser Saison mehr als für Aufsehen gesorgt. Der FC Bayern und auch der Zweite Borussia Dortmund scheinen enteilt. Dahinter hat Hoffenheim als Dritter mit dem VfB Stuttgart, Leipzig und Bayer Leverkusen drei Verfolger im Nacken sitzen.

Ilzer: Viel Österreich-Power beim Gegner
Ilzer sprach von einer „guten Ausgangssituation“. Man wolle sich in Leipzig „als Gegner präsentieren, gegen den es sehr unangenehm ist“. Der ehemalige Sturm-Graz-Coach sah einen Gegner mit schnellen Spitzen und „viel Power aus Österreich“ im Zentrum der Leipziger. Bei den Hausherren werden Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner von Beginn an erwartet. Bei Hoffenheim war Alexander Prass zuletzt immer dabei.

Vor dem Aufeinandertreffen mit Leipzig wanderte bei Ilzer auch wieder der Blick zurück nach Graz. Auf seine bisherigen Duelle mit RB-Teams angesprochen, führte er seine Erfolge mit Sturm gegen Salzburg an. „Wir sind jetzt schon anderthalb Jahre weg und es ist noch immer so, dass sie sich davon nicht vollkommen erholt haben.“

Um mit Hoffenheim am Freitag zu reüssieren, muss die TSG einen Negativlauf beenden: Von bisher elf Auftritten in Liga und Cup in Leipzig wurden acht verloren. Einzig im April 2018 gewann Hoffenheim.

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