„Bitte zahlen“, heißt es nun für Eventbesucher

„Wollten Erhöhung von Eintrittskarten vermeiden“

Als Grund nennt man vor allem, dass man vermeiden wollte, die Ticketpreise anheben zu müssen, heißt es dazu vonseiten der Arena Nova. „Bei Events pachten wir zusätzliche Parkplätze dazu“, erklärt die Sprecherin. Mit den Parkgebühren würden somit Kosten wie die Pacht und auch die Parkplatzreinigung bezahlt. Aber: Wer das Parkticket vorzeigt, erhalte bei Getränken eine 50-prozentige Ermäßigung. Damit, so die Arena Nova, schrumpft die Parkgebühr am Ende auf zwei Euro.