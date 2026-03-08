Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4 Euro zusätzlich

„Bitte zahlen“, heißt es nun für Eventbesucher

Niederösterreich
08.03.2026 10:00
Außerhalb von Veranstaltungen weisen keine Schilder auf Parkgebühren hin, bei Events muss man ...
Außerhalb von Veranstaltungen weisen keine Schilder auf Parkgebühren hin, bei Events muss man jedoch jetzt vier Euro zusätzlich zur Eintrittskarte bezahlen.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Seit Kurzem wird am Parkplatz der Arena Nova in Wiener Neustadt  eine Parkgebühr von vier Euro eingehoben – sehr zum Ärger von Besuchern. Zusatzkosten wie Parkplatzpacht  und -reinigung machten dies notwendig, heißt es. Dafür gebe es allerdings Rabatt beim Getränkekauf.

0 Kommentare

Traurig und fast ein wenig verlassen wirkt er derzeit – der große Parkplatz vor der Veranstaltungshalle Arena Nova in Wiener Neustadt. Doch diese Ruhe ist trügerisch. Denn an so manchem Abend oder am Wochenende, wenn Konzerte oder Messen stattfinden, verwandelt sich der Platz in ein Meer aus Autos – und platzt beinahe aus allen Nähten.

Lange Zeit war das Parken hier wie selbstverständlich kostenlos. Umso größer ist nun bei manchen treuen Besuchern der Unmut über diese plötzliche Gebühr. Seit Kurzem werden nämlich bei Veranstaltungen vier Euro Parkgebühr eingehoben – bar zu bezahlen bei Einfahrt in den Parkplatz.

Hinweisschilder nur bei Veranstaltung
„Jetzt zahle ich schon teures Geld für den Eintritt, und dann werden mir fürs Parken noch einmal vier Euro abgeknöpft“, ärgert sich eine Besucherin, die als Stammgast überrascht war über die unangekündigten Parkgebühren. Denn außerhalb von Events weisen keine Schilder oder Tafeln auf anfallende Gebühren hin.

Lesen Sie auch:
Der Wartungstechniker parkte sein Firmenauto im Inneren der Anlage.
Krone Plus Logo
Saftige Strafe
Groteske um „Parken“ im autofreien Innenhof
02.02.2026
Gefährliche Drohung
Bei Streit ums Parken zückte Mann plötzlich Messer
24.02.2026

Vonseiten der Arena Nova bestätigt man, dass diese Gebühr bereits bei den letzten drei Messen eingehoben wurde – allerdings ausschließlich bei Events. Hinweistafeln, die nur bei den Veranstaltungen dazu aufgestellt werden, informieren darüber, auch auf der Website wird darauf hingewiesen.

„Wollten Erhöhung von Eintrittskarten vermeiden“
Als Grund nennt man vor allem, dass man vermeiden wollte, die Ticketpreise anheben zu müssen, heißt es dazu vonseiten der Arena Nova. „Bei Events pachten wir zusätzliche Parkplätze dazu“, erklärt die Sprecherin. Mit den Parkgebühren würden somit Kosten wie die Pacht und auch die Parkplatzreinigung bezahlt. Aber: Wer das Parkticket vorzeigt, erhalte bei Getränken eine 50-prozentige Ermäßigung. Damit, so die Arena Nova, schrumpft die Parkgebühr am Ende auf zwei Euro. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
08.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.740 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
279.174 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
253.305 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2732 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2189 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1638 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf