„Bitte zahlen“, heißt es nun für Eventbesucher

Seit Kurzem wird am Parkplatz der Arena Nova in Wiener Neustadt eine Parkgebühr von vier Euro eingehoben – sehr zum Ärger von Besuchern. Zusatzkosten wie Parkplatzpacht und -reinigung machten dies notwendig, heißt es. Dafür gebe es allerdings Rabatt beim Getränkekauf.
Traurig und fast ein wenig verlassen wirkt er derzeit – der große Parkplatz vor der Veranstaltungshalle Arena Nova in Wiener Neustadt. Doch diese Ruhe ist trügerisch. Denn an so manchem Abend oder am Wochenende, wenn Konzerte oder Messen stattfinden, verwandelt sich der Platz in ein Meer aus Autos – und platzt beinahe aus allen Nähten.
Lange Zeit war das Parken hier wie selbstverständlich kostenlos. Umso größer ist nun bei manchen treuen Besuchern der Unmut über diese plötzliche Gebühr. Seit Kurzem werden nämlich bei Veranstaltungen vier Euro Parkgebühr eingehoben – bar zu bezahlen bei Einfahrt in den Parkplatz.
Hinweisschilder nur bei Veranstaltung
„Jetzt zahle ich schon teures Geld für den Eintritt, und dann werden mir fürs Parken noch einmal vier Euro abgeknöpft“, ärgert sich eine Besucherin, die als Stammgast überrascht war über die unangekündigten Parkgebühren. Denn außerhalb von Events weisen keine Schilder oder Tafeln auf anfallende Gebühren hin.
Vonseiten der Arena Nova bestätigt man, dass diese Gebühr bereits bei den letzten drei Messen eingehoben wurde – allerdings ausschließlich bei Events. Hinweistafeln, die nur bei den Veranstaltungen dazu aufgestellt werden, informieren darüber, auch auf der Website wird darauf hingewiesen.
„Wollten Erhöhung von Eintrittskarten vermeiden“
Als Grund nennt man vor allem, dass man vermeiden wollte, die Ticketpreise anheben zu müssen, heißt es dazu vonseiten der Arena Nova. „Bei Events pachten wir zusätzliche Parkplätze dazu“, erklärt die Sprecherin. Mit den Parkgebühren würden somit Kosten wie die Pacht und auch die Parkplatzreinigung bezahlt. Aber: Wer das Parkticket vorzeigt, erhalte bei Getränken eine 50-prozentige Ermäßigung. Damit, so die Arena Nova, schrumpft die Parkgebühr am Ende auf zwei Euro.
