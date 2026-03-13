Kuttenmann mit Fleischerbeil suchte Apotheke heim

Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige ist korpulent, 1,75 bis 1,80 Meter groß und sprach gebrochen Deutsch. Bei der verkehrt herum getragenen Jacke handelte es sich um eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo und Kapuze. Dazu trug er eine grau-blaue Jogginghose sowie zwei unterschiedliche Nike-Schuhe – einen grauen und einen schwarzen.