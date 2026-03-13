Kuttenmann mit Fleischerbeil suchte Apotheke heim

Kutte und Fleischerbeil – was nach Faschingskostüm klingt, war die Kleiderwahl eines Räubers bei einem versuchten Überfall in einer Wiener Apotheke: Der Täter betrat am Donnerstagnachmittag das Geschäft in Favoriten. Ergiebig war sein Beutezug nicht.
Über der Kutte trug der bis dato Unbekannte zudem eine Trainingsjacke, die er verkehrt herum angezogen hatte. Sofort nach dem Betreten der Apotheke bedrohte er die beiden Mitarbeiterinnen und forderte Geld.
Die 33- und die 41-Jährige flüchteten allerdings über einen Notausgang ins Freie. Der Mann ging daraufhin unverrichteter Dinge. Nach ihm wird laut Polizei gefahndet.
Täterbeschreibung
Der Tatverdächtige ist korpulent, 1,75 bis 1,80 Meter groß und sprach gebrochen Deutsch. Bei der verkehrt herum getragenen Jacke handelte es sich um eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo und Kapuze. Dazu trug er eine grau-blaue Jogginghose sowie zwei unterschiedliche Nike-Schuhe – einen grauen und einen schwarzen.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden unter der Telefonnummer 01/31310-57800 entgegengenommen.
