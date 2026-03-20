Eine Essenseinladung des Trainers als „Doping“

Als Tormann macht es einen sehr glücklich, wenn man zu Null spielt und wenn man in einer wichtigen Phase des Spiels das Ergebnis hält“, sagt der 25-jährige Winterzugang des FC Genua, „aber weit wichtiger war der Sieg!“ Zwinkernder Nachsatz: „Wegen des angekündigten Essens für die Hintermannschaft fürs erste zu Null gegen den WAC muss ich mit dem Trainer noch reden.“ Ein zweites „Shutout“ in Tirol brächte Ferdl Feldhofer richtig in Zugzwang.