Drei Pkw und Traktor kollidiert: Vier Verletzte

Die drei Lenker sowie eine 70-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und danach in die Krankenhäuser Feldbach bzw. Wagna gebracht. Die Verletzungen stellten sich zum Glück als leicht heraus, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Sämtliche Alkoholtests verliefen negativ, die Straße musste aufgrund der aufwendigen Bergungsmaßnahmen der Feuerwehren Hofstätten und Mureck rund drei Stunden gesperrt werden.