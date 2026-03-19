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Drei Pkw und Traktor kollidiert: Vier Verletzte

Steiermark
19.03.2026 10:03
Die drei schwer beschädigten Pkw
Die drei schwer beschädigten Pkw(Bild: BFVRA/Baumgartner)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Vier Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Deutsch Goritz in der Südoststeiermark gefordert. Insgesamt vier Fahrzeuge waren beteiligt, darunter ein Traktor.

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Eine 23-jährige Slowenin fuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 211 von Gnas kommend Richtung Deutsch Goritz. Im Ortsteil Schrötten kam sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Anhänger eines Traktors, der von einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt wurde, kollidierte.

In entgegenkommende Fahrzeuge geschleudert
Die Folgen waren gravierend: Der Pkw der jungen Frau wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit zwei weiteren Pkw zusammenprallte. Am Steuer saßen eine 71-jährige Grazerin sowie ein gleichaltriger Einheimischer aus dem Bezirk Südoststeiermark. Alle drei Fahrzeuge landeten im Straßengraben.

In diesen Traktor krachte die 23-jährige Pkw-Lenkerin.
In diesen Traktor krachte die 23-jährige Pkw-Lenkerin.(Bild: BFVRA/Baumgartner)

Die drei Lenker sowie eine 70-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und danach in die Krankenhäuser Feldbach bzw. Wagna gebracht. Die Verletzungen stellten sich zum Glück als leicht heraus, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Sämtliche Alkoholtests verliefen negativ, die Straße musste aufgrund der aufwendigen Bergungsmaßnahmen der Feuerwehren Hofstätten und Mureck rund drei Stunden gesperrt werden.

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