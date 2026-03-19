Randalierer verprügelte Supermarkt-Mitarbeiterin

Gegen 9.45 Uhr waren mehrere Polizeistreifen zu dem Lebensmittelgeschäft in der Innsbrucker Höttinger Au beordert worden. Grund: ein randalierender Kunde. „Beim Eintreffen der Beamten wurde ein 30-jähriger Mann, dessen Staatsangehörigkeit noch ungeklärt ist, von zwei Personen am Boden fixiert“, heißt es vonseiten der Ermittler.