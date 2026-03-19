Randalierer verprügelte Supermarkt-Mitarbeiterin

Helle Aufregung am Mittwoch in einem Innsbrucker Supermarkt: Ein 30-jähriger Mann randalierte heftig und schlug sogar auf eine Mitarbeiterin (47) ein, woraufhin diese verletzt zu Boden stürzte. Augenzeugen überwältigten den mutmaßlichen Gewalttäter und fixierten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei. Festnahme!
Gegen 9.45 Uhr waren mehrere Polizeistreifen zu dem Lebensmittelgeschäft in der Innsbrucker Höttinger Au beordert worden. Grund: ein randalierender Kunde. „Beim Eintreffen der Beamten wurde ein 30-jähriger Mann, dessen Staatsangehörigkeit noch ungeklärt ist, von zwei Personen am Boden fixiert“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Einheimische (47) verletzt
Zuvor hatte der Tatverdächtige eine einheimische Mitarbeiterin (47) durch Schläge verletzt, wodurch diese zu Boden stürzte und dadurch Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Zudem habe der 30-Jährige noch versucht, eine weitere Mitarbeiterin zu treten.
Aufgrund seines aggressiven Verhaltens, lautstarken Auftretens sowie der geäußerten Beleidigungen gegenüber den Beamten wurden ihm Handfesseln angelegt.
Die Ermittler
Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. „Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens, lautstarken Auftretens sowie der geäußerten Beleidigungen gegenüber den einschreitenden Beamten wurden ihm Handfesseln angelegt“, so die Ermittler weiter.
Letztlich Anzeige auf freiem Fuß
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und erfolgter Einvernahme wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.
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