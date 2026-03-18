After Admitting to Cocaine Use
The Seiler Case: What the Singer Now Faces
The controversy surrounding 39-year-old Austropop star Christopher Seiler continues—especially after his drug confession on Instagram. The criminal charges against the accused Austropop star could be expanded. Meanwhile, the son of another music legend has also spoken out.
Following his sensational cocaine confession, Austropop star Christopher Seiler faces a “tough legal battle” ahead. Currently, the star of the local music scene is listed as a suspect following a complaint alleging assault. The fact is that the 39-year-old forcibly smeared “snow”—as it’s known in the scene—onto a younger woman’s lips.
Regardless of whether this happened in a public space, in a car, or privately in a living room: it constitutes an assault, a violation of personal boundaries.
His driver’s license could also be revoked
That is why the public prosecutor’s office is investigating. Based on his public confession, the courts could also expand the charges under criminal law or the Narcotics Act. A decision is still pending. A driver’s license revocation proceeding is also possible if he drove a car while “high.”
Insiders currently assume that Seiler will get off with a diversion. Legally, this is not an admission of guilt, but an acceptance of responsibility. Just like in the video.
Florian Fendrich weighs in
Speaking of the video. Seiler’s “Instagram confession” wasn’t received entirely positively in the music scene. Florian Fendrich, son of Austropop legend Rainhard, comments on “what really happened” with crude (uncensored) profanities that we won’t repeat here...
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