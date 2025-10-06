Bär bei nächtlichem Ausflug in Tirol fotografiert

Bereits Mitte September konnte nach dem Riss eines Schafes ein Bär im Gemeindegebiet von Nauders im Tiroler Oberland nachgewiesen werden. Nun tappte ein Bär bei Pfunds in eine Fotofalle. Das wirft Fragen auf.
Auf einer Wildkamera des Landes wurde ein Bär im Gemeindegebiet von Pfunds nachgewiesen. Ob es sich um dasselbe Individuum wie in Nauders handelt, kann laut Land nach derzeitigem Kenntnisstand nicht geklärt werden.
Das Land sieht keine erhöhte Gefahr
„Grundsätzlich gibt es in Tirol weiterhin keinen Anlass, von einer erhöhten Gefahr durch Bären für die Bevölkerung auszugehen“, heißt es. Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden überprüft und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert oder beginnt, die Scheu vor dem Menschen zu verlieren. Alle Bären, die in Tirol in den letzten Jahren festgestellt wurden, zeigten scheues Verhalten. Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering.
„Sichtungen bitte melden“
Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über ein eigenes Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei Bildmaterial. Weitere Informationen finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.
