„Braunschlag 1986“: Das Waldviertel ist wieder in

„Wenn man die erste Staffel kennt, hat man einen Mehrwert. Theoretisch muss man sie aber nicht gesehen haben, um die Handlung zu verstehen.“ Unweigerlich stellt sich bei der Rahmenhandlung die vielgetätigte Frage: War früher alles besser? „Meine Tochter schaut ,Stranger Things’ und wünscht sich einen Walkman“, so Schalko, „aber wir Zeitzeugen wissen auch noch, wie schrecklich damals alles war. In meiner Kindheit hatte ich im Waldviertel immer das Gefühl, das wahre Leben findet woanders statt.“