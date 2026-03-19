SPÖ-Politiker droht mit Stadträtinnen – wegen WC

Sogar Anfrage der SPÖ

Dazu gab es jüngst sogar eine Anfrage der SPÖ, in der sich dies wie folgt liest: „Erst nachdem angekündigt wurde, den zuständigen Stadtrat bzw. das zuständige Stadtratsbüro einzubinden und gegebenenfalls sogar die designierte Frauen- und Wohnbaustadträtin mit dieser Angelegenheit zu befassen, konnte das Problem innerhalb kürzester Zeit gelöst werden.“ Welche Schlüsselrolle Kathrin Gaál und Nachfolgerin Elke Hanel-Torsch genau hätten spielen sollen, bleibt hingegen offen.