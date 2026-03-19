Neue Studie: Spinnenphobie mit VR-Brille kontern

Spinnenangst zählt weltweit zu den häufigsten Phobien. Forschende der TU Graz haben sich dem Problem angenommen und ein neuartiges Virtual-Reality-System entwickelt, das zur Konfrontationstherapie dient. Betroffene bekommen eine VR-Brille aufgesetzt und Spinnen gezeigt. Mittels Gehirnstrom- und Herzfrequenzmessung wird ihr Angstniveau überwacht. Dementsprechend werden Reize in Echtzeit angepasst – Probanden können sich also schrittweise an immer mehr und immer größere Spinnen gewöhnen.