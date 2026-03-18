Mode, Lifestyle, Dinner-Night beim „Klamour“-Fest

Die Betriebe der Klagenfurter Innenstadt stellen sich auf eigene Füße und bieten von 19. März bis 2. April insgesamt 50 Events in 32 Läden an. Die große Präsentation war im Cafe „Domgassner“ – Shops aus vielen Branchen machen mit.
„Klamour“ verzaubert die Innenstadt, von19. März bis 2. April beteiligen sich 32 Geschäfte am Festival, das den Klagenfurtern Mode, Lifestyle, Kulinarik, Beauty, Düfte, Visagistik, Schmuck, Kosmetik, Frisuren und noch viel mehr bringen wird.
Alle Geschäftsführer trafen sich zur „Präsentation“ im Café „Domgassner“ und haben ihre Projekte kurz vorgestellt. Es werden für die Klagenfurter Workshops, Pop-up-Stores, Runway-Events, Gastro-Specials, Shopping-Abende, Gourmet-Pop-ups, Brillen-Vorstellungen, Design-Märkte, Kunst- und Designspaziergänge angeboten. Im Lendring steigt sogar eine Dinner-Night, nebenan wird Janin Baumann das Image von der Perücke entstauben. Zahlreiche Shops machen mit und freuen sich auf (neue) Kunden: Geschäfte, Juweliere, Beauty-Salons, Parfumerien, Optiker, Friseure, etc.
Innenstadt wacht mit der Koralmbahn auf
„So viele Unternehmen in einem Raum, das gab es noch nie. Hoffentlich findet das Klamour-Event eine Fortsetzung“, sagte Modezar Gregor Grüner bei der Vorstellung.
In Zeiten der Koralmbahn stellen sich die Geschäfte neu auf – und setzen auf Zusammenarbeit. Und das soll ziehen: „Ich habe schon so viele neue Leute kennengelernt“, sagt Barbara Lesjak-Schuscha von der Kramergasse. Auch Ines Hrassnig („Buffa“) staunte: „Ich bin geflasht.“ Unterstützt wird das neue Format von der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle.
Franz Ahm moderierte mit Christina Winkler den Abend. Fast alle Veranstaltungen sind kostenlos. Den Namen „Klamour“ erfand übrigens Daniel Pipal von der stoff-Kreativagentur. Interessierte können sich online für die einzelnen Events anmelden: klamour.at.
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