Mode, Lifestyle, Dinner-Night beim „Klamour“-Fest

In Zeiten der Koralmbahn stellen sich die Geschäfte neu auf – und setzen auf Zusammenarbeit. Und das soll ziehen: „Ich habe schon so viele neue Leute kennengelernt“, sagt Barbara Lesjak-Schuscha von der Kramergasse. Auch Ines Hrassnig („Buffa“) staunte: „Ich bin geflasht.“ Unterstützt wird das neue Format von der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle.

Franz Ahm moderierte mit Christina Winkler den Abend. Fast alle Veranstaltungen sind kostenlos. Den Namen „Klamour“ erfand übrigens Daniel Pipal von der stoff-Kreativagentur. Interessierte können sich online für die einzelnen Events anmelden: klamour.at.