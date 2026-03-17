Abgezockt! Salzburger verlor fast 100.000 Euro

Aus „Spaßaktion“ in Schule wurde Strafprozess
Duo angeklagt
Wieder wurde ein Salzburger Opfer eines Anlagebetruges im Internet: Ein 62-Jähriger hoffte auf das große Geld und verlor fast 100.000 Euro. Er schöpfte zu spät Verdacht.
Das Opfer wurde auf einer Videoplattform auf den versprochenen Geldregen aufmerksam. Der Salzburger trat über einen Link mit den Unbekannten in Kontakt.
Daraufhin tätigte er mehrere Überweisungen und Kapitalaufstockungen. Mit den Betrügern klärte der 62-Jährige die weitere Vorgangsweise immer telefonisch.
Erst als er sich selbst Geld auszahlen wollte, bemerkte der Salzburger den Betrug und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen sind im Laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.