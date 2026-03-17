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Anlagebetrug

Abgezockt! Salzburger verlor fast 100.000 Euro

Salzburg
17.03.2026 22:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hira/peopleimages.com – stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wieder wurde ein Salzburger Opfer eines Anlagebetruges im Internet: Ein 62-Jähriger hoffte auf das große Geld und verlor fast 100.000 Euro. Er schöpfte zu spät Verdacht. 

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Das Opfer wurde auf einer Videoplattform auf den versprochenen Geldregen aufmerksam. Der Salzburger trat über einen Link mit den Unbekannten in Kontakt. 

Daraufhin tätigte er mehrere Überweisungen und Kapitalaufstockungen. Mit den Betrügern klärte der 62-Jährige die weitere Vorgangsweise immer telefonisch. 

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Erst als er sich selbst Geld auszahlen wollte, bemerkte der Salzburger den Betrug und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen sind im Laufen.  

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