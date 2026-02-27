Online-Diebe erleichterten Pongauer um 67.000 Euro

Unter dem Vorwand, bei der Abwicklung von Transaktionen sowie bei der Gewinnauszahlung behilflich zu sein, wurde der Mann angewiesen, Fernwartungsprogramme auf seinem Computer zu installieren. Durch die erlangte Fernzugriffsmöglichkeit veranlasste die unbekannte Täterschaft das Opfer zu insgesamt 13 Überweisungen auf ausländische Konten.