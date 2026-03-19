Finnische Firma Wolt erobert nun Stadt Innsbruck

Das Technologieunternehmen bringt seine Plattform nach Tirol und bietet eine große Auswahl an Restaurants und Co. per App zum Bestellen an. Auch Kombinationsbestellungen sind möglich.
Wer künftig schnell und bequem Lieferungen von Restaurants, Handelsbetrieben oder Alltagsprodukten nach Hause möchte, hat mit dem neuen Service von Wolt eine weitere Möglichkeit.
Die Firma mit Sitz in Helsinki ist seit März in Innsbruck unterwegs. Rund 120 Partnerbetriebe sind auf der App in Innsbruck bereits verfügbar. Das Angebot reicht von Restaurants wie Frankys oder Vapiano bis zu Handelsunternehmen wie Bipa, Wein & Co oder Cineplex. Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von rund 35 Minuten in die meisten Stadtteile.
Damit verbindet Wolt lokale Lieblingsbetriebe mit national bekannten Marken und schafft mehr Auswahl und Flexibilität im urbanen Alltag.
Wolt Österreich
Kunden können auch Blumen, Apothekenprodukte, Haushaltsartikel oder weitere Alltagsprodukte über die App bestellen. „Damit verbindet Wolt lokale Lieblingsbetriebe mit national bekannten Marken und schafft mehr Auswahl und Flexibilität im urbanen Alltag“, heißt es.
Unser Ziel ist es, diese lokale Vielfalt digital zu stärken und Betrieben eine einfache Möglichkeit zu bieten, noch mehr Kunden zu erreichen.
Joscha Domdey, GM Wolt Österreich
Kombinationsbestellungen aus zwei Restaurants oder Geschäften in einer Lieferung sind möglich. Auch Unternehmen können mit einer Funktion die Zustellung direkt in ihren Online-Shop integrieren.
Firma will Vielfalt stärken, Wachstum im Fokus
Wie in anderen Städten will Wolt auch in Innsbruck kontrolliertes und nachhaltiges Wachstum. Das Gebiet sei so gewählt, dass möglichst viele Partnerbetriebe abgedeckt werden. „Unser Ziel ist es, diese lokale Vielfalt digital zu stärken und Betrieben eine einfache Möglichkeit zu bieten, noch mehr Kunden zu erreichen“, erklärt Joscha Domdey, GM von Wolt Österreich. Die App ist für iOS und Android verfügbar.
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