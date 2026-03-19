Finnische Firma Wolt erobert nun Stadt Innsbruck

Firma will Vielfalt stärken, Wachstum im Fokus

Wie in anderen Städten will Wolt auch in Innsbruck kontrolliertes und nachhaltiges Wachstum. Das Gebiet sei so gewählt, dass möglichst viele Partnerbetriebe abgedeckt werden. „Unser Ziel ist es, diese lokale Vielfalt digital zu stärken und Betrieben eine einfache Möglichkeit zu bieten, noch mehr Kunden zu erreichen“, erklärt Joscha Domdey, GM von Wolt Österreich. Die App ist für iOS und Android verfügbar.