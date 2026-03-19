Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lieferanten am Bike

Finnische Firma Wolt erobert nun Stadt Innsbruck

Tirol
19.03.2026 17:00
Zusteller mit blauen Rucksäcken sind in Innsbruck nun zu sehen.
Zusteller mit blauen Rucksäcken sind in Innsbruck nun zu sehen.(Bild: Wolt/Birgit Pichler)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Das Technologieunternehmen bringt seine Plattform nach Tirol und bietet eine große Auswahl an Restaurants und Co. per App zum Bestellen an. Auch Kombinationsbestellungen sind möglich.

0 Kommentare

Wer künftig schnell und bequem Lieferungen von Restaurants, Handelsbetrieben oder Alltagsprodukten nach Hause möchte, hat mit dem neuen Service von Wolt eine weitere Möglichkeit.

Die Firma mit Sitz in Helsinki ist seit März in Innsbruck unterwegs. Rund 120 Partnerbetriebe sind auf der App in Innsbruck bereits verfügbar. Das Angebot reicht von Restaurants wie Frankys oder Vapiano bis zu Handelsunternehmen wie Bipa, Wein & Co oder Cineplex. Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von rund 35 Minuten in die meisten Stadtteile.

Zitat Icon

Damit verbindet Wolt lokale Lieblingsbetriebe mit national bekannten Marken und schafft mehr Auswahl und Flexibilität im urbanen Alltag.

Wolt Österreich

Kunden können auch Blumen, Apothekenprodukte, Haushaltsartikel oder weitere Alltagsprodukte über die App bestellen. „Damit verbindet Wolt lokale Lieblingsbetriebe mit national bekannten Marken und schafft mehr Auswahl und Flexibilität im urbanen Alltag“, heißt es.

Zitat Icon

Unser Ziel ist es, diese lokale Vielfalt digital zu stärken und Betrieben eine einfache Möglichkeit zu bieten, noch mehr Kunden zu erreichen.

Joscha Domdey, GM Wolt Österreich

Kombinationsbestellungen aus zwei Restaurants oder Geschäften in einer Lieferung sind möglich. Auch Unternehmen können mit einer Funktion die Zustellung direkt in ihren Online-Shop integrieren.

Firma will Vielfalt stärken, Wachstum im Fokus
Wie in anderen Städten will Wolt auch in Innsbruck kontrolliertes und nachhaltiges Wachstum. Das Gebiet sei so gewählt, dass möglichst viele Partnerbetriebe abgedeckt werden. „Unser Ziel ist es, diese lokale Vielfalt digital zu stärken und Betrieben eine einfache Möglichkeit zu bieten, noch mehr Kunden zu erreichen“, erklärt Joscha Domdey, GM von Wolt Österreich. Die App ist für iOS und Android verfügbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
170.097 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
158.940 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
133.137 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1780 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1718 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal. Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der großen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf