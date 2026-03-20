„Ich kämpfe darum, die Katastrophe abzuwenden“

Eine zu geringe Bettenanzahl, das Weiterbestehen sei nicht rentabel – die Gesundheitsinstitution der PVA soll nach Amstetten verlegt werden, hörte man aus der Gemeinde. Was zu großer Aufregung geführt hatte. „Wir haben uns von der Gemeinde bemüht, bei der Führungsriege des Reha-Zentrums einen Termin zu bekommen. Der hat Ende September 2025 stattgefunden und es waren die Pflegedienstleitung, Primaria Gabriele Reiger sowie der Verwaltungschef dabei“, sagt der Bürgermeister von Weyer, Leopold Buchriegler (SPÖ). Die Lage habe sich seitdem beruhigt, aus Sicht des Gremiums bestehe in nächster Zeit keine Gefahr einer Schließung, weil noch einige andere Häuser der PVA zur wirtschaftlichen Überprüfung vorher drankommen sollen.