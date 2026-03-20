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Reha-Zentrum Weyer

„Ich kämpfe darum, die Katastrophe abzuwenden“

Oberösterreich
20.03.2026 14:00
Bürgermeister Leopold Buchriegler (re.) spricht über die Zukunft des Reha-Zentrums in Weyer.
Bürgermeister Leopold Buchriegler (re.) spricht über die Zukunft des Reha-Zentrums in Weyer.(Bild: Krone KREATIV/Werner Kerschbaummayr/Eva Drosdek)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Im Sommer 2025 wurden Gerüchte laut, dass das Reha-Zentrum in Weyer vor der Schließung steht. Der damalige Bürgermeister Gerhard Klaffner stimmte dem zu. Was Neo-Ortschef Leopold Buchriegler bisher erreicht hat und was seitdem geschah – die „Krone“ fragte nach.

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Eine zu geringe Bettenanzahl, das Weiterbestehen sei nicht rentabel – die Gesundheitsinstitution der PVA soll nach Amstetten verlegt werden, hörte man aus der Gemeinde. Was zu großer Aufregung geführt hatte. „Wir haben uns von der Gemeinde bemüht, bei der Führungsriege des Reha-Zentrums einen Termin zu bekommen. Der hat Ende September 2025 stattgefunden und es waren die Pflegedienstleitung, Primaria Gabriele Reiger sowie der Verwaltungschef dabei“, sagt der Bürgermeister von Weyer, Leopold Buchriegler (SPÖ). Die Lage habe sich seitdem beruhigt, aus Sicht des Gremiums bestehe in nächster Zeit keine Gefahr einer Schließung, weil noch einige andere Häuser der PVA zur wirtschaftlichen Überprüfung vorher drankommen sollen.

Mit Investitionen soll der Standort gesichert werden
„Wir haben das Thema in die Landes- und Bundespolitik hineingetragen und versuchen so auf politischer Ebene Unterstützung zu bekommen. Ich kämpfe darum, die Katastrophe abzuwenden“, so Buchriegler.

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Patienten sind höchst zufrieden
Das Reha-Zentrum ist ein wichtiger Betrieb als Arbeitgeber sowie für den Tourismus. Rund 160 Beschäftigte und eine Menge Zulieferbetriebe sind von der Institution abhängig. „Aber das ganze Gesundheitsthema ist in aller Munde und es ist schwer durchzublicken, welche Kräfte im Spiel sind. Weyer hat als Luftkurort einen großen Vorteil und die Patienten sind höchst zufrieden“, erklärt der Ortschef. Das Haus sei sanierungsbedürftig, aber mit Investitionen könnte man den Standort absichern, sucht Buchriegler die Vorteile. Von Seiten der PVA gab es keine Stellungnahme.

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