Schicker bastelt an Rekord-Transfer für Hoffenheim

Über 43,5 Mio. Euro Ablöse für Touré?

Die Hoffenheimer, allen voran Sportchef Andi Schicker, wollen ihren Flügelspieler allerdings nur bei einem außergewöhnlich hohen Angebot ziehen lassen. Demnach müsste die Ablöse sogar über jener Summe von 43,5 Millionen Euro liegen, die der Klub 2019 für Joelinton erhielt, als dieser zu Newcastle United wechselte.