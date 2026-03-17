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Interesse aus England

Schicker bastelt an Rekord-Transfer für Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
17.03.2026 13:13
Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker
Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sportdirektor Andreas Schicker bastelt an einem Rekord-Transfer für die TSG Hoffenheim. Für Bazoumana Touré sollen englische Spitzenklubs ihr Interesse bekundet haben.

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Bazoumana Touré könnte im Sommer zum Rekordtransfer der TSG Hoffenheim werden. Wie „Sky“ berichtet, haben mehrere Klubs aus der englischen Premier League Interesse am 20-jährigen Ivorer signalisiert.

Über 43,5 Mio. Euro Ablöse für Touré?
Die Hoffenheimer, allen voran Sportchef Andi Schicker, wollen ihren Flügelspieler allerdings nur bei einem außergewöhnlich hohen Angebot ziehen lassen. Demnach müsste die Ablöse sogar über jener Summe von 43,5 Millionen Euro liegen, die der Klub 2019 für Joelinton erhielt, als dieser zu Newcastle United wechselte.

Schicker holte ihn aus Schweden
Schicker hatte Touré im Winter 2025 für rund zehn Millionen Euro vom schwedischen Klub Hammarby IF nach Hoffenheim geholt. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase startete der Linksfuß in dieser Saison richtig durch.

Mit zwei Toren und zehn Assists in 22 Bundesliga-Spielen zählt der Offensivspieler zu den auffälligsten Akteuren der TSG. Die starke Entwicklung blieb auch international nicht unbemerkt.

Bazoumana Touré (re.)
Bazoumana Touré (re.)(Bild: AFP/DANIEL ROLAND)

Tourés Vertrag bei Hoffenheim läuft noch bis 2029. Dennoch könnte der Flügelspieler bereits im kommenden Sommer den nächsten großen Schritt in seiner Karriere machen – wenn ein Klub bereit ist, tief in die Tasche zu greifen.

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