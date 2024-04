Hundehaare! Eine tödliche Falle für Vogelbabies?

Hundehalter werden es schon bemerkt haben, das Fell des vierbeinigen Lieblings verteilt sich im Frühjahr wieder in der ganzen Wohnung. Also nichts wie raus in den Garten und „Bello“ ordentlich bürsten, denn die Pflege ist während des Fellwechsels besonders wichtig. Doch sorglos sollte man dabei nicht vorgehen, wissen Naturschützer.