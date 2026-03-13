Messer-Alarm: WEGA-Beamte stoppen Mann mit Taser

Schreckschuss in den Boden

Der 38-Jährige konnte noch im Bahnhofsgebäude angetroffen werden. Die Polizeibeamten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den Mann auf, sich zu ergeben und das Messer wegzulegen. Der Tatverdächtige ignorierte die Anweisungen und lief – obwohl mehrere Waffen auf ihn gerichtet waren – über einen Notausgang auf den Wiedner Gürtel davon. In Panik rüttelte er dort an mehreren Autotüren, diese öffneten sich aber zu seinem Bedauern nicht. Die Polizei folgte ihm nach draußen, ein Beamter gab auf dem Weg dorthin einen Schreckschuss in Richtung des Bodens ab.