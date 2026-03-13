Messer-Alarm: WEGA-Beamte stoppen Mann mit Taser

Für Angst und Schrecken sorgte ein 38-Jähriger bei Passanten mit gezogenem Messer in den Morgenstunden am Freitag am Wiener Hauptbahnhof. Von den Waffen der Polizei, die auf ihn zielten, ließ sich der Mann nicht einschüchtern und flüchtete. WEGA-Beamte konnten den Mann schlussendlich überwältigen.
Filmreife Szenen spielten sich zum Tagesanbruch gegen 5 Uhr am Hauptbahnhof in der Bundeshauptstadt ab. Im Wartebereich nahmen Security-Mitarbeiter plötzlich einen Mann wahr, der ein Messer in der Hand gehalten haben soll und alarmierten unverzüglich die Polizei.
Schreckschuss in den Boden
Der 38-Jährige konnte noch im Bahnhofsgebäude angetroffen werden. Die Polizeibeamten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den Mann auf, sich zu ergeben und das Messer wegzulegen. Der Tatverdächtige ignorierte die Anweisungen und lief – obwohl mehrere Waffen auf ihn gerichtet waren – über einen Notausgang auf den Wiedner Gürtel davon. In Panik rüttelte er dort an mehreren Autotüren, diese öffneten sich aber zu seinem Bedauern nicht. Die Polizei folgte ihm nach draußen, ein Beamter gab auf dem Weg dorthin einen Schreckschuss in Richtung des Bodens ab.
WEGA musste Taser einsetzen
WEGA-Beamte, die zur Unterstützung der Polizei alarmiert wurden, konnten den Mann schließlich mittels einem Taser überwältigen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Der slowakische Tatverdächtige wurde schlussendlich aufgrund seines psychischen Widerstands in ein Spital gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.