Lehrberufswechsel: Wie funktioniert das?

Manche Berufe sind miteinander verwandt: Das heißt, sie haben ähnliche Ausbildungsinhalte und unter Umständen wird ein Teil der bereits absolvierten Lehrzeit auf den neuen Beruf angerechnet. Schulausbildungen oder -abschlüsse von (berufsbildenden) mittleren oder höheren Schulen können – freiwillig oder teilweise verpflichtend – auch auf die Dauer des neuen Lehrverhältnisses angerechnet werden.