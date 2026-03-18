Lehrberufswechsel: Wie funktioniert das?

Nicht immer wissen junge Menschen, wohin ihre berufliche Reise gehen soll. Wer sich nach Ausbildungsbeginn doch für einen anderen Beruf entscheidet, erhält vor dem Lehrberufswechsel Rat und Hilfe in der AK-Bildungsabteilung, wie Manuel Pfister, Experte für Jugend und Lehrausbildung, empfiehlt.
Nicht alle Lehrlinge bleiben bis zum Ende der Lehrzeit im selben Beruf. Einige stellen nach Ausbildungsbeginn fest, dass der gewählte Beruf nicht der richtige ist und möchten wechseln bzw. eine neue Ausbildung beginnen.
Achtung: Solange das Lehrverhältnis besteht, ist „Schnuppern“ in einem anderen Betrieb grundsätzlich nicht erlaubt und kann zu Schwierigkeiten oder Missverständnissen führen.
Manche Berufe sind miteinander verwandt: Das heißt, sie haben ähnliche Ausbildungsinhalte und unter Umständen wird ein Teil der bereits absolvierten Lehrzeit auf den neuen Beruf angerechnet. Schulausbildungen oder -abschlüsse von (berufsbildenden) mittleren oder höheren Schulen können – freiwillig oder teilweise verpflichtend – auch auf die Dauer des neuen Lehrverhältnisses angerechnet werden.
Die AK-Bildungsabteilung hilft
Wenn sich Lehrlinge unsicher sind, welcher Beruf der richtige ist, hilft die AK-Bildungsabteilung mittels Berufsorientierungsgesprächen bzw. Interessenchecks.
Die AK-Abteilung Jugend und Lehrausbildung bietet Hilfestellung bei rechtlichen Fragen zum Wechsel, zu Anrechnungsbestimmungen und Ausbildungsinhalten oder gibt Tipps, wie Lehrstellen zu finden sind.
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