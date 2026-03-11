Kündigung: Muss ich offenen Urlaub verbrauchen?

Wenn ein Arbeitsverhältnis beendet wird, muss der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin offenen Urlaub auszahlen, die sogenannte Urlaubsersatzleistung. Offener Urlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr ist aliquot auszuzahlen; bereits konsumierte Urlaubstage sind abzuziehen. Offenes, nicht verjährtes Urlaubsguthaben aus Vorjahren muss vom Unternehmen zur Gänze ausbezahlt werden. Die Höhe der Urlaubsersatzleistung hängt von der Anzahl der offenen Urlaubstage sowie der Höhe des Einkommens ab.