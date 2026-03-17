Rangnick: „Kann es immer noch nicht fassen, warum“

„Ich bin sehr happy, dass wir dieses Quartier haben“, sagte Rangnick. „Das ist mit Sicherheit das beste, das wir kriegen konnten.“ Dabei gehe es ihm gar nicht so sehr um das Thema Luxus, betonte der 67-Jährige. „Aber es ist natürlich ein Traum, wenn du direkt am Pazifik bist. Du hast direkten Meerzugang.“ Zu den WM-Spielen gegen Jordanien (17. Juni MESZ in Santa Clara bei San Francisco), Argentinien (22. Juni in Dallas) und Algerien (28. Juni MESZ in Kansas City) müssen David Alaba und Co. dafür stets ins Flugzeug steigen.