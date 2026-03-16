Rangnick überrascht: Deutschlehrer für ÖFB-Kicker?

Chukwuemeka spricht bisher kein Deutsch

Um die Integration ins Mannschaftsgefüge macht sich der Teamchef wenig Sorgen. Wanner war im November 2022 – „lustigerweise in Marbella“, wie Rangnick erinnerte – bereits als Trainingsgast im ÖFB-Team dabei. „Insofern ist er kein Unbekannter, für ihn ist es eher so ein bisschen wie ein ‘Welcome back‘“. Bei Chukwuemeka sei die Situation anders. Der gebürtige Wiener, der in England aufgewachsen ist, kennt zwar Sabitzer von seinem Klub Borussia Dortmund, spricht bisher aber kein Deutsch.