„Wir können bei der WM für Aufsehen sorgen“

Erstmals seit Herbst 2024 ist auch Michael Svoboda zurück im ÖFB-Team: „Er hatte uns schon damals überzeugt, dann kam der Kreuzbandriss“, so Rangnick. „Er ist Kapitän bei Venezia, Tabellenführer, für mich war es logisch, dass er dabei ist.“ Sasa Kalajdzic musste sogar noch ein Jahr länger auf seine Rückkehr ins ÖFB-Team warten: „Bei ihm ist der entscheidende Punkt, dass er gesund ist. Ihn wollen wir auf unserem Level sehen“, so Rangnick über den 19-fachen Teamstürmer (vier Tore).