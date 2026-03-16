Wildcard für WM? Deshalb steht Wöber im ÖFB-Kader!

Einzige Ausnahme sei diesbezüglich Alaba, von dem Rangnick „inständig“ hofft, dass er beim Turnier als Spieler – und nicht wie bei der EM 2024 in Deutschland nur als „Non-playing Captain“ – zur Verfügung steht. Seine jüngste Verletzung hat sich Alaba vor zwei Wochen zugezogen. „Ich werde ihn sicher nicht in den nächsten zwei Freundschaftsspielen ins kalte Wasser werfen nach dem Motto: ‘David, geh‘ rein und schwimm!‘ Für mich ist wichtig, dass wir ihn bei der WM dabei haben.“