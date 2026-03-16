Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fällt länger aus, aber

Wildcard für WM? Deshalb steht Wöber im ÖFB-Kader!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.03.2026 20:52
Maximilian Wöber laboriert weiter an einer Verletzung.
Maximilian Wöber laboriert weiter an einer Verletzung.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Maximilian Wöber scheint im aktuellen Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams auf. Dabei hat der Legionär von Werder Bremen seit August kein Pflichtspiel mehr bestritten und dürfte auch auf absehbare Zeit nicht einsatzbereit sein. Teamchef Ralf Rangnick hat seine Entscheidung am Montag begründet. Gibt es gar eine WM-Wildcard?  

0 Kommentare

Der 28-jährige Wöber hat seit August kein Pflichtspiel bestritten. Dennoch hat er es in den Kader für die nächsten Testspiele geschafft. Dabei dürfte ihn ein Muskelfaserriss noch einige Zeit außer Gefecht setzen. Teamchef Rangnick erklärte am Rande der Kaderpräsentation am Montag seine Entscheidung.

Lesen Sie auch:
Rangnick blickt bereits in Richtung WM-Turnier.
Kader wird verkündet
Duo vor ÖFB-Premiere, Kalajdzic hofft auf Comeback
16.03.2026
„Soll Budget prüfen“
Rangnick überrascht: Deutschlehrer für ÖFB-Kicker?
16.03.2026

Dabei nahm er auch Bezug auf die Situation von Kapitän David Alaba, die sich ähnlich verhalten würde. Der Real-Legionär kämpfte zuletzt mit einer Wadenverletzung. Dass Alaba oder Wöber gegen Ghana oder Südkorea zum Einsatz kommen, bezeichnete Rangnick als „hochgradig unwahrscheinlich“.

In Wahrheit seien es deshalb nur 26 Kaderspieler. „Sie sind nicht vorgesehen, dass sie in einem der beiden Spiele zum Einsatz kommen“, erklärte der Teamchef.

Keine Wildcard für Wöber – aber für Alaba
Wöber habe darum gebeten, trotz seiner langen Leidenszeit zur Mannschaft stoßen zu können. „Er ist jemand, der schon lange dabei ist und die Gruppe auch mit seiner Persönlichkeit bereichert“, erklärte Rangnick und lieferte damit die Erklärung für die Nominierung des Bremen-Legionärs.

David Alaba
David Alaba(Bild: AFP/ANDER GILLENEA)

Was hat das für die WM zu bedeuten? „Es steht und fällt bei ihm mit dem Heilungsprozess und dem Fitnesszustand. Wir werden sicherlich bei der WM keine Wildcards verteilen und sagen, irgendwann wird er schon wieder gesund“, stellt Rangnick in dieser Hinsicht klar. 

Lesen Sie auch:
Beide Parteien haben Interesse daran, dass bezüglich des Vertrags von Ralf Rangnick schon vor ...
Teamchef reagiert
Rangnick-Verlängerung? „Vereinbart, dass …“
16.03.2026

Einzige Ausnahme sei diesbezüglich Alaba, von dem Rangnick „inständig“ hofft, dass er beim Turnier als Spieler – und nicht wie bei der EM 2024 in Deutschland nur als „Non-playing Captain“ – zur Verfügung steht. Seine jüngste Verletzung hat sich Alaba vor zwei Wochen zugezogen. „Ich werde ihn sicher nicht in den nächsten zwei Freundschaftsspielen ins kalte Wasser werfen nach dem Motto: ‘David, geh‘ rein und schwimm!‘ Für mich ist wichtig, dass wir ihn bei der WM dabei haben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.03.2026 20:52
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
233.924 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
161.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
124.490 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
842 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Fällt länger aus, aber
Wildcard für WM? Deshalb steht Wöber im ÖFB-Kader!
Teamchef reagiert
Rangnick-Verlängerung? „Vereinbart, dass …“
Menschenrechtlerin:
Heftige Kritik! „USA nicht richtiger WM-Gastgeber“
Instagram-Statement
Irans Nationalteam weist Trump-Aussagen zurück
Krone Plus Logo
Bei der WM
Wieso Österreichs „Zwirn“ die Rekorde sprengt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf