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Duo vor ÖFB-Premiere, Kalajdzic hofft auf Comeback

Fußball International
16.03.2026 07:58
Rangnick blickt bereits in Richtung WM-Turnier.
Rangnick blickt bereits in Richtung WM-Turnier.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick verrät heute den ersten Kader 2026. Chukwuemeka und Wanner winkt das Debüt für den ÖFB, Sasa Kalajdzic hofft auf einen Platz bei der WM. 

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Fast auf den Tag genau drei Monate vor dem Auftaktspiel in den USA – am 17. Juni gegen Jordanien - läutet heute Österreichs Teamchef die nächste Etappe des WM-Countdowns ein: Ralf Rangnick präsentiert im ÖFB-Campus in Wien-Aspern den ersten Kader des Jahres 2026, mit zumindest zwei neuen Gesichtern ist zu rechnen: Der Weltverband FIFA hatte zuletzt grünes Licht für die Einbürgerungen von Carney Chukwuemeka (Dortmund) und Paul Wanner (Eindhoven) gegeben – um die beiden hatte sich Rangnick lange intensiv bemüht, sie sollen für noch mehr Optionen in Österreichs Spiel sorgen.

Carney Chukwuemeka
Carney Chukwuemeka(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
Paul Wanner
Paul Wanner(Bild: AFP/IRIS VAN DEN BROEK)

Lienhart in Warteschleife
Einige Leistungsträger wurden zuletzt von Verletzungen gebremst: Patrick Wimmer feierte am Samstag für Wolfsburg nach 40-tägiger Verletzungspause ein zehnminütiges Comeback, Philipp Lienhart hat wegen einer Bauchmuskelverletzung für Freiburg seit zwei Monaten kein Spiel bestritten, stand aber zuletzt zumindest wieder im Kader. Während bei David Alaba die Wade zwickt, der Team-Kapitän auch für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City auszufallen droht.

Bis zum Start des Team-Lehrgangs, der das Team für vier Tage nach Marbella führt, ehe die Länderspiele in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) folgen, bleibt noch eine Woche Zeit, Rangnick wird zufrieden stimmen, dass manch einer gut in Schuss ist: Michael Gregoritsch hält seit seiner Rückkehr nach Augsburg bei drei Treffern, ebenso viele hat Marko Arnautovic für RS Belgrad und Alexander Prass für Hoffenheim erzielt, Letzterer bekam für seine sehenswerten Aktionen den Spitznamen „Prassilianer“ verpasst. 

Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA)

Sasa Kalajdzic rechnet sich nach seinem Wechsel zum LASK Chancen aus, auf den WM-Zug aufzuspringen: „Es würde mich sehr freuen. Ich habe die letzten Jahre wie ein Hund geackert. Normalerweise bin ich Teil davon, weiß aber, dass ich es mir erarbeiten muss.“ Ebenso der aus der zweiten englischen Liga zu Rapid übersiedelte Andi Weimann.

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