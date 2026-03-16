Duo vor ÖFB-Premiere, Kalajdzic hofft auf Comeback

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick verrät heute den ersten Kader 2026. Chukwuemeka und Wanner winkt das Debüt für den ÖFB, Sasa Kalajdzic hofft auf einen Platz bei der WM.
Fast auf den Tag genau drei Monate vor dem Auftaktspiel in den USA – am 17. Juni gegen Jordanien - läutet heute Österreichs Teamchef die nächste Etappe des WM-Countdowns ein: Ralf Rangnick präsentiert im ÖFB-Campus in Wien-Aspern den ersten Kader des Jahres 2026, mit zumindest zwei neuen Gesichtern ist zu rechnen: Der Weltverband FIFA hatte zuletzt grünes Licht für die Einbürgerungen von Carney Chukwuemeka (Dortmund) und Paul Wanner (Eindhoven) gegeben – um die beiden hatte sich Rangnick lange intensiv bemüht, sie sollen für noch mehr Optionen in Österreichs Spiel sorgen.
Lienhart in Warteschleife
Einige Leistungsträger wurden zuletzt von Verletzungen gebremst: Patrick Wimmer feierte am Samstag für Wolfsburg nach 40-tägiger Verletzungspause ein zehnminütiges Comeback, Philipp Lienhart hat wegen einer Bauchmuskelverletzung für Freiburg seit zwei Monaten kein Spiel bestritten, stand aber zuletzt zumindest wieder im Kader. Während bei David Alaba die Wade zwickt, der Team-Kapitän auch für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City auszufallen droht.
Bis zum Start des Team-Lehrgangs, der das Team für vier Tage nach Marbella führt, ehe die Länderspiele in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) folgen, bleibt noch eine Woche Zeit, Rangnick wird zufrieden stimmen, dass manch einer gut in Schuss ist: Michael Gregoritsch hält seit seiner Rückkehr nach Augsburg bei drei Treffern, ebenso viele hat Marko Arnautovic für RS Belgrad und Alexander Prass für Hoffenheim erzielt, Letzterer bekam für seine sehenswerten Aktionen den Spitznamen „Prassilianer“ verpasst.
Sasa Kalajdzic rechnet sich nach seinem Wechsel zum LASK Chancen aus, auf den WM-Zug aufzuspringen: „Es würde mich sehr freuen. Ich habe die letzten Jahre wie ein Hund geackert. Normalerweise bin ich Teil davon, weiß aber, dass ich es mir erarbeiten muss.“ Ebenso der aus der zweiten englischen Liga zu Rapid übersiedelte Andi Weimann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.