Duo vor ÖFB-Premiere, Kalajdzic hofft auf Comeback

Fast auf den Tag genau drei Monate vor dem Auftaktspiel in den USA – am 17. Juni gegen Jordanien - läutet heute Österreichs Teamchef die nächste Etappe des WM-Countdowns ein: Ralf Rangnick präsentiert im ÖFB-Campus in Wien-Aspern den ersten Kader des Jahres 2026, mit zumindest zwei neuen Gesichtern ist zu rechnen: Der Weltverband FIFA hatte zuletzt grünes Licht für die Einbürgerungen von Carney Chukwuemeka (Dortmund) und Paul Wanner (Eindhoven) gegeben – um die beiden hatte sich Rangnick lange intensiv bemüht, sie sollen für noch mehr Optionen in Österreichs Spiel sorgen.