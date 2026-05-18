Licht aus: Sturm muss wieder nach Klagenfurt

Für die Sturm-Fans allerdings wohl am bittersten: Auch das erste internationale Qualimatch von Sturm in der Champions League muss dann (wohl wieder) in Klagenfurt über die Bühne gehen. „Die Arbeiten sind einmal bis 30. Juli anberaumt. Wir hoffen natürlich, dass wir früher fertig werden, allerdings müssen wir auch einen zeitlichen Puffer einrechnen, da diese Arbeiten auch stark vom Wetter abhängig sind“, erklärt Sonnleitner. Auftakt für Sturm in der zweiten Champions-League-Qualirunde ist bereits am 21./22. Juli. Da würde sich auch ein Heimspiel eine Woche später nicht ausgehen.