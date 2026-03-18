Vom Bauernhof zum KI-Snack-Weltmeister

Digitalisierung als Wachstumsmotor

Mit dem rasanten Wachstum mussten auch die internen Strukturen immer wieder angepasst werden. Ein zentraler Schritt war daher die Digitalisierung der Produktions- und Logistikprozesse.

Ziel des aktuellen Projekts ist ein integriertes System, das Produktionsplanung, Lagerlogistik, Etikettierung, mobile Datenerfassung und Bestandsmanagement miteinander verbindet. Unterstützt wird dies durch Business-Intelligence-Analysen und KI-basierte Planung. Dabei sollen Maschinenkapazitäten optimal genutzt, Bestände vorausschauend gesteuert und Entscheidungen auf Basis aktueller Daten getroffen werden. Trotz aller Technologie bleibt für Stava eines besonders wichtig: der persönliche Austausch im Unternehmen.

„Wir versuchen trotzdem, möglichst kurze Entscheidungswege zu haben und unseren Familienbetriebscharakter zu erhalten. Es ist wichtig, nahe bei den Kolleginnen und Kollegen zu sein. Moderne Technik hilft beim Informationsaustausch – aber miteinander reden ist genauso wichtig. Nicht nur schreiben“, betont er.