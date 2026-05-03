Energiegewinn mit der Kraft der Sonne

Für Landesrat Stephan Pernkopf ist das ein starkes Signal für mehr blau- und im wahrsten Sinne des Wortes gelbe Unabhängigkeit: „Diese Ökobündnisse machen das Leben für jeden Einzelnen sorgloser und Niederösterreich unabhängiger von fossilen Quellen.“

Die symbolische Marke wurde in der Energiegemeinschaft „Zukunftsraum Thayaland“ erreicht. Dort produzieren inzwischen 540 Mitglieder gemeinsam Sonnenstrom. Die Photovoltaik-Anlagen liefern bereits sechs Megawatt Leistung. Der Strompreis liegt bei 7,9 Cent pro Kilowattstunde, eingespeister Strom wird mit 7,4 Cent vergütet.