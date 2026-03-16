Der erste Volltreffer, den Haaland nicht wollte

Nachspielzeit. Manchester City versucht noch einmal alles, um aus der Premier-League-Partie der 30. Runde auswärts bei West Ham doch noch den vollen Erfolg einzufahren. 1:1 steht‘s. Ein gewisser Konstantinos Mavropanos hatte in der 35. Minute den Ausgleich für die Hausherren erzielt. Jetzt macht City Druck, geht vielleicht noch einmal was? Auf wen sollen die Hoffnungen ruhen, wenn nicht auf Star-Stürmer Erling Haaland. Der probiert‘s mit Gewalt, packt den Hammer aus. Aus der Drehung zieht Haaland mit seinem starken linken Fuß ab, eine „Kanonenkugel“ feuert er regelrecht ab, schreiben britische Medien. Dann das Malheur: Der Ball landet – nicht im Tor. Stattdessen mit voller Wucht von – richtig – Konstantinos Mavropanos, dem Mann, der das 1:1 für West Ham erzielt hatte.