Mittelalter-Turm kracht vor Besuchern zusammen

Ein dramatischer Einsturz hat Besucher einer historischen Burg in Spanien erschreckt: Am Samstagmorgen brach plötzlich ein mittelalterlicher Turm des Castillo de Escalona in der Provinz Toledo teilweise zusammen. Mehrere Menschen, die sich bereits vor der Sehenswürdigkeit aufhielten, filmten den Moment, als sich Mauerbrocken lösten und schließlich ein Teil der Struktur unter einer Staubwolke einstürzte.