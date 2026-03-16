Touristen geschockt
Mittelalter-Turm kracht vor Besuchern zusammen
Ein dramatischer Einsturz hat Besucher einer historischen Burg in Spanien erschreckt: Am Samstagmorgen brach plötzlich ein mittelalterlicher Turm des Castillo de Escalona in der Provinz Toledo teilweise zusammen. Mehrere Menschen, die sich bereits vor der Sehenswürdigkeit aufhielten, filmten den Moment, als sich Mauerbrocken lösten und schließlich ein Teil der Struktur unter einer Staubwolke einstürzte.
Der Vorfall ereignete sich am Vormittag – nur wenige Minuten bevor die Burg für Besucher geöffnet werden sollte. Zahlreiche Touristinnen und Touristen sowie Anwohner befanden sich bereits in der Nähe des Geländes, als der sogenannte Albarrana-Turm teilweise kollabierte.
Auf Videos, die in sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie zunächst einzelne Steine aus der Struktur brechen. Kurz darauf gibt ein größerer Teil des Turms nach, während eine dichte Staubwolke aufsteigt. Menschen in der Nähe reagieren sofort und bringen sich in Sicherheit.
Autos beschädigt – niemand verletzt
Die herabfallenden Trümmer landeten in einem Bereich nahe einem Parkplatz. Dabei wurden mehrere geparkte Autos beschädigt. Verletzt wurde nach Angaben der örtlichen Behörden jedoch niemand.
Laut Medienberichten sollen kurz vor dem Einsturz Warnrufe zu hören gewesen sein, sodass sich die Menschen rechtzeitig entfernen konnten.
Bürgermeister nennt mögliche Ursache
Der Bürgermeister der Gemeinde, Álvaro Gutiérrez, erklärte im spanischen Fernsehen RTVE, eine mögliche Ursache könne angesammeltes Wasser in der Struktur des Turms sein. In den vergangenen Tagen hatte es in der Region starke Regenfälle gegeben.
„Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass sich in diesen Minuten niemand dort aufhielt. Wenige Minuten später hätten wir eine große Tragödie erleben können“, sagte Gutiérrez.
Burg vorerst geschlossen
Nach dem Einsturz rückten die Guardia Civil sowie Fachleute an, um das Gelände zu sichern. Mit schwerem Gerät wurden Trümmer entfernt, das Areal rund um die Burg weiträumig abgesperrt.
Besuche des Castillo de Escalona wurden vorübergehend ausgesetzt. Sachverständige sollen nun prüfen, wie stabil die restliche Struktur ist und die genaue Ursache des Einsturzes klären.
Mehr als 700 Jahre Geschichte
Das Castillo de Escalona ist eine mittelalterliche Festung mit mehr als sieben Jahrhunderten Geschichte und steht unter Denkmalschutz. Erst seit April 2025 ist die Anlage für die Öffentlichkeit zugänglich. Zuvor befand sich die historische Burg über Jahrhunderte in Privatbesitz.
Die Gemeinde hatte die Festung nach dem Erwerb zu einem der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte des Ortes entwickelt. Wann Besucher wieder in die Anlage dürfen, hängt nun von den Ergebnissen der technischen Untersuchungen ab.
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