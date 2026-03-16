Über 800 Kilogramm an explosiven Relikten geborgen

41 Einsätze in Tirol gezählt

Aus der Jahresstatistik geht auch hervor, wie oft der EMD nach Tirol ausrücken musste. Hierzulande gab es im Vorjahr 41 Einsätze, bei denen exakt 807,65 Kilogramm geborgen wurden. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 waren es 43 Einsätze mit einem Bergungsgewicht von 621,20 Kilogramm. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern landete Tirol somit auf dem sechsten Platz. Die größten Mengen an geborgenem Gewicht entfielen auf Niederösterreich (8712 Kilogramm), Wien (7243 Kilogramm) und Kärnten (6361 Kilogramm).