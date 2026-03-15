„Arizona Lady“: Der lange Ritt zum Happy End

Es hat schon seine Gründe, warum manche Werke zu Raritäten werden. Emmerich Kalmans Spätwerk „Arizona Lady“ ist eines dieser selten gespielten Werke, die durchaus ihren Charma haben. Klaman, der nach seinem Exil in den USA in den 1950ern mit dieser „Western-Operette“, wie er selbst es nannte, seine Karriere in Europa wiederbeleben wollte, hat dafür zahlreiche charmante Songs komponiert. Sie bewegen sich an der Grenze von ungarischen Operetten-Klängen, für die er berühmt war, und Broadway-Musical. Ein durchtrabender Erfolg wollte diese „Arizona Lady“ aber nicht werden – wohl hauptsächlich wegen ihrer langatmigen Handlung.