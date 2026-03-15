Mann (37) nach Sturz auf Straße von Taxi erfasst

Folgenschwerer Unfall in Kappl im Tiroler Bezirk Landeck! Ein Urlauber (37) aus Holland rutschte auf einer Stiege aus und stürzte auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem Taxi erfasst. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Zu dem Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag um kurz nach Mitternacht. Zusammen mit einem Begleiter (36) war der 37-Jährige zu Fuß unterwegs zu einer Ferienwohnung. „Im Bereich der Kirche benutzten die beiden Urlauber eine Stiege, wobei der 37-Jährige ausrutschte“, heißt es von der Polizei.
Ins Krankenhaus gebracht
In weiterer Folge stürzte der Niederländer auf die Fahrbahn. „Ein Taxi, das die Stelle passierte, erfasste den Gestürzten am Fuß.“ Der 37-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung lieferte ihn ins nächstgelegene Krankenhaus ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.