Mann (37) nach Sturz auf Straße von Taxi erfasst

Zu dem Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag um kurz nach Mitternacht. Zusammen mit einem Begleiter (36) war der 37-Jährige zu Fuß unterwegs zu einer Ferienwohnung. „Im Bereich der Kirche benutzten die beiden Urlauber eine Stiege, wobei der 37-Jährige ausrutschte“, heißt es von der Polizei.