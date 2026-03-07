Alle 7 Minuten verletzt sich in Tirol eine Person

Rückgang nur bei Kindern verzeichnet

Österreichweit wurden 824.400 Verletzte gezählt. Besonders alarmierend ist laut dem KFV die Entwicklung der Unfälle im Seniorenalter. „Die Zahl der spitalsbehandelten Verletzten im Alter von 65 und mehr ist im Vorjahr österreichweit um fünf Prozent auf den neuen Höchststand von 266.100 gestiegen“, rechnen die Experten vor. Doch auch bei den Erwachsenen in der Altersklasse zwischen 25 und 64 Jahren erhöhte sich die Zahl um vier Prozent auf rund 333.100 Verletzte.