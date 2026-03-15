„100.000 Tickets sind oftmals für Gewinn nötig“

Die Olympiahalle Innsbruck wartet im diesjährigen Jahr 2026 mit zahlreichen Events und Konzerten auf. Geschäftsführer Matthias Schipflinger verrät alle Details. So viel vorab: Es wird abwechslungsreich. Er spricht aber auch offen die aktuellen Herausforderungen an.
„Krone“: Herr Schipflinger, Sie tragen auch Eigenveranstaltungen aus?
Schipflinger: Ja, genau. Dazu zählt etwa „Holiday on Ice“, das bereits im Jänner über die Bühne gegangen ist und sehr gut angenommen wurde. Im Rahmen der Fußball-WM im heurigen Sommer werden wir in der Tiwag Arena ein Public Viewing organisieren. Es wird ein cooles Rahmenprogramm in Kooperation mit jenen Vereinen geben, die bei uns im Haus sind – samt Moderation und DJ. Der Vorteil ist, dass wir dort wetterunabhängig sind. Der Eintritt ist für jeden Besucher kostenlos. Auch den wöchentlichen Flohmarkt vor dem Tivoli Stadion Tirol organisieren wir. Hinzu kommt nun zweimal im Jahr ein Kinderflohmarkt. Familien mit Kindern erhalten gratis einen Stand und können dort all ihre Produkte, die sie Zuhause nicht mehr benötigen, weitergeben bzw. verkaufen. Der Startschuss fällt noch im Frühjahr.
Auch in Sachen Konzerte wird einiges geboten sein.
,The World of Hans Zimmer’ ist Anfang April bei uns zu bestaunen, die US-amerikanische A-Cappella-Gruppe Pentatonix Mitte April, DJ Gigi D’Agostino legt Anfang Juni auf, Zucchero rockt Mitte Juni die Bühne und Nena Mitte September. Die Fäaschtbänkler geben sich Anfang Oktober die Ehre.
Dort warten auf die Besucherinnen und Besucher noch weitere viele Projekte?So ist es. Die Masters of Dirt-Crew gastierte am vergangenen Wochenende bei uns, Mitte März findet eine ,Dance-Competition’ statt, die ,Ehrlich Brothers’ verzaubern Mitte Mai die Zuseherinnen und Zuseher. Ende Mai finden die ,Dance Unit World Finals’ – ein großes Tanzfinale – statt, Ende Oktober ist die Pferde-Show ,Cavalluna’ zu bestaunen. Mitte November kommt Deutschlands Rechtsmediziner Nummer eins, Michael Tsokos, mit ,Phänomen Forensik – Faszination Rechtsmedizin 2.0’ zu uns. Im Außeneisring gibt’s Mitte April den ersten Stopp der ,Ultimate Hockey – Breaking the Ice Tour’, ein aufregendes 3x3-Eishockeyformat inklusive Foodtrucks.
Wir denken mittlerweile eher in Richtung Festivals im Außenbereich samt Bühnen. Das muss sich langsam entwickeln, 2027 könnte es so weit sein.
Matthias Schipflinger
Wie kommt ein Showact überhaupt nach Innsbruck?
Bei Eigenveranstaltungen werden wir aktiv. In der Regel ist es aber so, dass sogenannte Generalimporteure von Künstlern bzw. Veranstalter bei uns andocken und die Halle anmieten. Der Veranstaltungsmodus hat sich sehr stark verändert. Künstler kosten dermaßen viel Geld, dass wir mit den Kapazitäten, die wir haben, das nicht abdecken können. Oft sind 100.000 verkaufte Tickets nötig, um mit einem kleinen Gewinn auszusteigen.
Ein Konzert von Jon Bon Jovi oder Pink im Außenring, wie wir es schon hatten, ist nicht mehr realistisch?
Nein, nicht wirklich. Aber wir denken mittlerweile eher in Richtung Festivals im Außenbereich samt Bühnen. Wir stehen schon in Gesprächen mit einem deutschen Veranstalter. Das muss sich natürlich alles langsam entwickeln, aber im Jahr 2027 könnte es so weit sein.
Nachhaltigkeit spielt auch eine wesentliche Rolle?
In den vergangenen rund drei Jahren haben wir diesbezüglich viele Projekte im Haus umgesetzt. Wir stehen kurz vor der Zertifizierung des Österreichischen Umweltzeichens. Und wir installieren bis Juni PV-Anlagen auf dem Dach des Tivoli Stadions Tirol und der Tiwag-Arena. Rund 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom können wir dann selbst produzieren.
Auch der Eiskanal rückt heuer erneut in den Mittelpunkt – Stichwort Umbau.
Hier folgen Bauarbeiten, internationale und nationale Verbände haben akribisch mitgearbeitet. Der Beton muss 50 Tage, bevor man den Kanal abkühlt, trocknen. Das heißt: Die Arbeiten müssen bis Ende Juli fertig sein. Das ist knackig, aber wir haben alles gut geplant. Die Homologierung ist Mitte Oktober. Dann wird das Thema erledigt sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.