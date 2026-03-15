„100.000 Tickets sind oftmals für Gewinn nötig“

„Krone“: Herr Schipflinger, Sie tragen auch Eigenveranstaltungen aus?

Schipflinger: Ja, genau. Dazu zählt etwa „Holiday on Ice“, das bereits im Jänner über die Bühne gegangen ist und sehr gut angenommen wurde. Im Rahmen der Fußball-WM im heurigen Sommer werden wir in der Tiwag Arena ein Public Viewing organisieren. Es wird ein cooles Rahmenprogramm in Kooperation mit jenen Vereinen geben, die bei uns im Haus sind – samt Moderation und DJ. Der Vorteil ist, dass wir dort wetterunabhängig sind. Der Eintritt ist für jeden Besucher kostenlos. Auch den wöchentlichen Flohmarkt vor dem Tivoli Stadion Tirol organisieren wir. Hinzu kommt nun zweimal im Jahr ein Kinderflohmarkt. Familien mit Kindern erhalten gratis einen Stand und können dort all ihre Produkte, die sie Zuhause nicht mehr benötigen, weitergeben bzw. verkaufen. Der Startschuss fällt noch im Frühjahr.