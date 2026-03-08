„Masters of Dirt“ sorgten wieder für Adrenalinkick

Wenn Extremsport mit massiver Pyrotechnik auf laute Beats und atemberaubende Performances trifft, kann es sich nur um eine fulminante Show handeln: das legendäre „Masters of Dirt“. Am Samstag gastierte das Spektakel in Innsbruck – und es sorgte einmal mehr für Staunen!
Der weltweite Magnet für Fans von FMX, BMX, Mountainbikes, Quads, Snowmobile, RZR-Buggies und mehr begeistert das Publikum seit über 20 Jahren. Derzeit tourt die Show, die Motorsport-Theater, Musikfestival und Familienspektakel kombiniert, wieder durch Europa.
Bildergalerie vom Event in Innsbruck:
Am Samstag lockte das Programm namens „Freestyle Firestorm“ zahlreiche Zuschauer in die Innsbrucker Olympiahalle und ließ den Puls der staunenden Fans einmal mehr höher schlagen.
Weitere Stopps macht die Tour in Österreich in Wien (13.-15. März), Graz (18. April) sowie in Salzburg (25. April).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.