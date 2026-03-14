Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Im Vorfeld von Wahlen: Die Wertigkeit von Umfragen

Tirol
14.03.2026 10:00
(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Claus Meinert
Von Claus Meinert

Turnusgemäß finden die nächsten Tiroler Landtagswahlen im Herbst 2027 statt. In einer Umfrage, die die Freiheitlichen in Auftrag gegeben haben, sitzt die FPÖ der Mattle-ÖVP bereits im Nacken. Zu derartigen Umfragen hat sich Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, ein paar Gedanken gemacht.

0 Kommentare

Was wäre, wenn ...? Das denken sich viele Menschen, die immer wieder „ihr Glück“ beim Lottospiel versuchen. Sich vor der Ziehung ausmalen, was sie nicht alles mit den vielen Millionen nach dem Gewinn des X-fach-Jackpots machen würden. Am Sonntagabend, unmittelbar nach Bekanntwerden der gezogenen Zahlen, weichen diese Träume der bitteren Erkenntnis – es war wieder nichts mit den Millionen.

Zitat Icon

Umfragen gehören im Vorfeld eines Wahlkampfes dazu, wie früher die Kugelschreiber und das Feuerzeug als Werbegeschenk.

Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“

So oder ähnlich verhält es sich auch an Wahlsonntagen. Im Laufe des Vormittags werfen die Spitzenkandidaten, oftmals in Begleitung von Kind und Kegel, ihre Stimmzettel ein, lächeln dabei in die Kameras und betonen, ein „verdammt gutes Gefühl“ zu haben. Der Unterschied zum Lotto ist, dass Politiker oftmals auch am Abend, wenn die Zahlen bekannt sind, noch lächeln und erklären versuchen, warum der Wähler sich dieses Mal anders entschieden hat.

Lesen Sie auch:
Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und Markus Abwerzger, Chef der Tiroler FPÖ
Krone Plus Logo
Aufwind für Tiroler FP
Kopf-an-Kopf-Rennen: Schwarze Herrschaft vor Fall?
14.03.2026

Umfragen gehören im Vorfeld eines Wahlkampfes dazu, wie früher die Kugelschreiber und das Feuerzeug als Werbegeschenk. Es gibt viele davon. Passen die Ergebnisse, erreichen sie das Licht der Öffentlichkeit. Sind die Zahlen alles andere als erfreulich, verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen in einer Schublade oder heutzutage in einem Ordner am Desktop des Computers. Fazit: Umfragen sollen für Stimmung sorgen, die eigenen Leute stärken und antreiben sowie die politischen Gegner verunsichern. Was sie letztlich wert sind, sieht man dann am Wahlabend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
14.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
166.395 mal gelesen
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
166.250 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
157.277 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2178 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1234 mal kommentiert
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1053 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf