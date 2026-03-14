Im Vorfeld von Wahlen: Die Wertigkeit von Umfragen

Umfragen gehören im Vorfeld eines Wahlkampfes dazu, wie früher die Kugelschreiber und das Feuerzeug als Werbegeschenk. Es gibt viele davon. Passen die Ergebnisse, erreichen sie das Licht der Öffentlichkeit. Sind die Zahlen alles andere als erfreulich, verschwinden sie auf Nimmerwiedersehen in einer Schublade oder heutzutage in einem Ordner am Desktop des Computers. Fazit: Umfragen sollen für Stimmung sorgen, die eigenen Leute stärken und antreiben sowie die politischen Gegner verunsichern. Was sie letztlich wert sind, sieht man dann am Wahlabend.