Dänemark und Grönland wollen NATO-Mission

Swarovski-Weingut ist in die Pleite geschlittert
Millionen-Schulden
Der dänische Verteidigungsminister schlägt gemeinsam mit der grönländischen Außenministerin eine NATO-Mission für Grönland vor. Damit soll US-Präsident Donald Trump, der die Insel für sich beanspruchen will, abgeschüttelt werden.
Am Montagabend haben Dänemark und Grönland eine NATO-Mission für Grönland vorgeschlagen. Dies verkündete der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen im Beisein der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im dänischen Fernsehen. US-Präsident Donald Trump beansprucht die zu Dänemark gehörende autonome Insel für sich. Mit diesem Schritt soll Trump von der Übernahme der Arktis-Insel abgebracht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.