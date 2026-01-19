Dänemark und Grönland wollen NATO-Mission

Am Montagabend haben Dänemark und Grönland eine NATO-Mission für Grönland vorgeschlagen. Dies verkündete der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen im Beisein der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im dänischen Fernsehen. US-Präsident Donald Trump beansprucht die zu Dänemark gehörende autonome Insel für sich. Mit diesem Schritt soll Trump von der Übernahme der Arktis-Insel abgebracht werden.