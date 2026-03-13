Gefahrengut statt Milch: Lkw kippte um

Der Lenker gab zunächst an, dass er Milch transportiere, was sich später als falsch herausstellte. Der Mann wurde verletzt ins Spital geflogen.
Bisher noch unklar ist, wieso der LKW auf der Fahrbahn umkippte. Direkt bei der Auffahrt von S1 auf die A22 bei Korneuburg kam am Freitag der Transporter zum Liegen. Der Lenker wurde dabei verletzt, Einsatzkräfte versorgten den Mann zunächst an der Unfallstelle, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.
Nicht gekennzeichnet
Zu Beginn des Einsatzes hatte der Chauffeur angegeben, Milch zu transportieren. Wie die Feuerwehr berichtete, befand sich tatsächlich Ammoniumchlorid im Tank des Lastwagens. Die Frachtpapiere im LKW waren nicht korrekt und die Fahrt auch nicht als Gefahrguttransport gekennzeichnet.
Ammoniumchlorid abtransportiert
In einem aufwendigen Einsatz musste das Ammoniumchlorid zunächst in ein anderes Fahrzeug umgepumpt werden. Erst nachdem die „Gefahren-Substanz“ vollständig gesichert war, konnte mit der Bergung des umgestürzten Lastwagens begonnen werden. Die Arbeiten der Feuerwehrkräfte dauerten mehrere Stunden an.
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