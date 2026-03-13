Gefahrengut statt Milch: Lkw kippte um

Bisher noch unklar ist, wieso der LKW auf der Fahrbahn umkippte. Direkt bei der Auffahrt von S1 auf die A22 bei Korneuburg kam am Freitag der Transporter zum Liegen. Der Lenker wurde dabei verletzt, Einsatzkräfte versorgten den Mann zunächst an der Unfallstelle, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.